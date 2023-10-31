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    По культовому хоррору «Полтергейст» делают сериал

    31 октября 2023
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    31.10.2023
    327
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    По культовому хоррору «Полтергейст» делают сериал

    По данным Variety, Amazon MGM Studios запустила в производство сериал по мотивам культового хоррора «Полтергейст» 1982 года.

    Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому сейчас за ним не закреплен ни один сценарист.

    Исполнительными продюсерами выступят Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви, которые вместе работали над «Засланцем из космоса».

    По сюжету оригинального фильма, семья Фрилинг переезжает в новый дом, в котором призраки похищают их маленькую дочь. И чтобы спасти ее, герои обращаются к парапсихологу и медиуму.

    Лента собрала в мировом прокате 121 миллион долларов при бюджете в 10,7 миллиона. Кроме того, ее номинировали на три премии «Оскар».

    В 1986 и 1988 годах вышли вторая и третья части «Полтергейста».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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