По культовому хоррору «Полтергейст» делают сериал

По данным Variety, Amazon MGM Studios запустила в производство сериал по мотивам культового хоррора «Полтергейст» 1982 года.
Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому сейчас за ним не закреплен ни один сценарист.
Исполнительными продюсерами выступят Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви, которые вместе работали над «Засланцем из космоса».
По сюжету оригинального фильма, семья Фрилинг переезжает в новый дом, в котором призраки похищают их маленькую дочь. И чтобы спасти ее, герои обращаются к парапсихологу и медиуму.
Лента собрала в мировом прокате 121 миллион долларов при бюджете в 10,7 миллиона. Кроме того, ее номинировали на три премии «Оскар».
В 1986 и 1988 годах вышли вторая и третья части «Полтергейста».
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