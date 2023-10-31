По культовому хоррору «Полтергейст» делают сериал

По данным Variety, Amazon MGM Studios запустила в производство сериал по мотивам культового хоррора «Полтергейст» 1982 года.

Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому сейчас за ним не закреплен ни один сценарист.

Исполнительными продюсерами выступят Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви, которые вместе работали над «Засланцем из космоса».

По сюжету оригинального фильма, семья Фрилинг переезжает в новый дом, в котором призраки похищают их маленькую дочь. И чтобы спасти ее, герои обращаются к парапсихологу и медиуму.

Лента собрала в мировом прокате 121 миллион долларов при бюджете в 10,7 миллиона. Кроме того, ее номинировали на три премии «Оскар».

В 1986 и 1988 годах вышли вторая и третья части «Полтергейста».