По серии видеоигр Streets of Rage анонсировали фильм от сценариста «Джона Уика»

Компания dj2 Entertainment анонсировала экранизацию серию видеоигр Streets of Rage. Сценарий к фильму пишет Дерек Колстед, известный по «Джону Уику».
Компания будет работать над фильмом совместно с SEGA, которая занимается видеоигрой. Они уже раньше сотрудничали — например, работали над двумя фильмами про Соника.
Однако dj2 также известна тем, что массово скупает права на экранизации видеоигр. В список входят, например, Life is Strange, Little Nightmares, Sleepeing Dogs, Disco Elysium и другие. Многие даже не запущены в работу, хотя формально за некоторыми закреплены режиссёры. Скажем, экранизацию инди-платформера Little Nightmares должен поставить Генри Селик.
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Кот-император | 18.02.2022
Правда, пока что ни один проект компании не сдвинулся с места.
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