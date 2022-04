По серии видеоигр Streets of Rage анонсировали фильм от сценариста «Джона Уика»

Компания dj2 Entertainment анонсировала экранизацию серию видеоигр Streets of Rage. Сценарий к фильму пишет Дерек Колстед, известный по «Джону Уику».

Компания будет работать над фильмом совместно с SEGA, которая занимается видеоигрой. Они уже раньше сотрудничали — например, работали над двумя фильмами про Соника.

Однако dj2 также известна тем, что массово скупает права на экранизации видеоигр. В список входят, например, Life is Strange, Little Nightmares, Sleepeing Dogs, Disco Elysium и другие. Многие даже не запущены в работу, хотя формально за некоторыми закреплены режиссёры. Скажем, экранизацию инди-платформера Little Nightmares должен поставить Генри Селик.