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    Новости

    По серии видеоигр Streets of Rage анонсировали фильм от сценариста «Джона Уика»

    19 апреля 2022
    19.04.2022
    50
    0 минут на чтение
    По серии видеоигр Streets of Rage анонсировали фильм от сценариста «Джона Уика»

    Компания dj2 Entertainment анонсировала экранизацию серию видеоигр Streets of Rage. Сценарий к фильму пишет Дерек Колстед, известный по «Джону Уику».

    Компания будет работать над фильмом совместно с SEGA, которая занимается видеоигрой. Они уже раньше сотрудничали — например, работали над двумя фильмами про Соника.

    Однако dj2 также известна тем, что массово скупает права на экранизации видеоигр. В список входят, например, Life is Strange, Little Nightmares, Sleepeing Dogs, Disco Elysium и другие. Многие даже не запущены в работу, хотя формально за некоторыми закреплены режиссёры. Скажем, экранизацию инди-платформера Little Nightmares должен поставить Генри Селик.

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     Кот-император |  18.02.2022

    Правда, пока что ни один проект компании не сдвинулся с места.

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