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    Победители премии «Хьюго 2021»

    19 декабря 2021
    19.12.2021
    2049
    1 минута на чтение
    Победители премии «Хьюго 2021»

    На 79-м DisCon III, который вчера завершился в Вашингтоне (Колумбия, США), были объявлены лауреаты «Хьюго» — одной из самых престижных премии в области англоязычной фантастики. И вот победители!

    В этом году была впервые введена категория «Лучшая видеоигра», в которой победила Hades. Она обошла конкурентов в лице Animal Crossing: New Horizons, Baseball, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2 и Spiritfarer. Эту номинацию ввели лишь на этот год — из-за пандемии коронавируса.

    Лауреаты «Хьюго» в 2021 году

    • Лучший роман — Марта Уэллс «Сетевой эффект»;
    • Лучшая повесть — Нги Во «Императрица Соли и Судьбы»;
    • Лучшая короткая повесть — Сара Пинскер «Two Truths and a Lie»;
    • Лучший рассказ — Урсула Вернон «Металл с привкусом тёмной крови» (под псевдонимом T. Kingfisher);
    • Лучшее нехудожественное произведение — Мария Дэвана Хэдли, вольный перевод эпоса «Беовульф»;
    • Лучшая графическая история — Дэмиан Даффи «Parable of the Sower: A Graphic Novel Adaptation»;
    • Лучшая постановка, крупная форма — «Бессмертная гвардия» (реж. Джина Принс-Байтвуд);
    • Лучшая постановка, малая форма — «В лучшем мире», эпизод «Всякий раз, когда ты готов» 13-14 серии 4 сезона;
    • Лучший редактор крупной формы — Диана Фо;
    • Лучшие редакторы малой формы — Эллен Датлоу;
    • Лучший профессиональный художник — Ровина Кай;
    • Лучший полупрофессиональный журнал — Журнал «FIYAH Magazine of Black Speculative Fiction»;
    • Лучший любительский журнал — Журнал «Nerds of a feather, flock together»;
    • Лучший автор-любитель — Эльза Сьюннесон-Генри;
    • Лучший художник-любитель — Сара Феликс;
    • Лучшая любительская постановка — Jonathan Strahan, Gary K. Wolfe «The Coode Street Podcast»;
    • Лучший цикл книг — Марта Уэллс «Дневники Киллербота»;
    • Премия «Путеводная звезда» за книгу для подростков — Урсула Вернон «A Wizard’s Guide to Defensive Baking» (под псевдонимом T. Kingfisher);
    • Премия «Поразительное» — Эмили Теш;
    • Лучшая компьютерная игра — Hades

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