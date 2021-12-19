Победители премии «Хьюго 2021»

На 79-м DisCon III, который вчера завершился в Вашингтоне (Колумбия, США), были объявлены лауреаты «Хьюго» — одной из самых престижных премии в области англоязычной фантастики. И вот победители!
В этом году была впервые введена категория «Лучшая видеоигра», в которой победила Hades. Она обошла конкурентов в лице Animal Crossing: New Horizons, Baseball, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2 и Spiritfarer. Эту номинацию ввели лишь на этот год — из-за пандемии коронавируса.
Лауреаты «Хьюго» в 2021 году
- Лучший роман — Марта Уэллс «Сетевой эффект»;
- Лучшая повесть — Нги Во «Императрица Соли и Судьбы»;
- Лучшая короткая повесть — Сара Пинскер «Two Truths and a Lie»;
- Лучший рассказ — Урсула Вернон «Металл с привкусом тёмной крови» (под псевдонимом T. Kingfisher);
- Лучшее нехудожественное произведение — Мария Дэвана Хэдли, вольный перевод эпоса «Беовульф»;
- Лучшая графическая история — Дэмиан Даффи «Parable of the Sower: A Graphic Novel Adaptation»;
- Лучшая постановка, крупная форма — «Бессмертная гвардия» (реж. Джина Принс-Байтвуд);
- Лучшая постановка, малая форма — «В лучшем мире», эпизод «Всякий раз, когда ты готов» 13-14 серии 4 сезона;
- Лучший редактор крупной формы — Диана Фо;
- Лучшие редакторы малой формы — Эллен Датлоу;
- Лучший профессиональный художник — Ровина Кай;
- Лучший полупрофессиональный журнал — Журнал «FIYAH Magazine of Black Speculative Fiction»;
- Лучший любительский журнал — Журнал «Nerds of a feather, flock together»;
- Лучший автор-любитель — Эльза Сьюннесон-Генри;
- Лучший художник-любитель — Сара Феликс;
- Лучшая любительская постановка — Jonathan Strahan, Gary K. Wolfe «The Coode Street Podcast»;
- Лучший цикл книг — Марта Уэллс «Дневники Киллербота»;
- Премия «Путеводная звезда» за книгу для подростков — Урсула Вернон «A Wizard’s Guide to Defensive Baking» (под псевдонимом T. Kingfisher);
- Премия «Поразительное» — Эмили Теш;
- Лучшая компьютерная игра — Hades
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Роман года планируют издать на русском языке.
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