Победители премии «Хьюго 2021»

На 79-м DisCon III, который вчера завершился в Вашингтоне (Колумбия, США), были объявлены лауреаты «Хьюго» — одной из самых престижных премии в области англоязычной фантастики. И вот победители!

В этом году была впервые введена категория «Лучшая видеоигра», в которой победила Hades. Она обошла конкурентов в лице Animal Crossing: New Horizons, Baseball, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2 и Spiritfarer. Эту номинацию ввели лишь на этот год — из-за пандемии коронавируса.

Лауреаты «Хьюго» в 2021 году

Лучший роман — Марта Уэллс «Сетевой эффект»;

Лучшая повесть — Нги Во «Императрица Соли и Судьбы»;

Лучшая короткая повесть — Сара Пинскер «Two Truths and a Lie»;

Лучший рассказ — Урсула Вернон «Металл с привкусом тёмной крови» (под псевдонимом T. Kingfisher);

Лучшее нехудожественное произведение — Мария Дэвана Хэдли, вольный перевод эпоса «Беовульф»;

Лучшая графическая история — Дэмиан Даффи «Parable of the Sower: A Graphic Novel Adaptation»;

Лучшая постановка, крупная форма — «Бессмертная гвардия» (реж. Джина Принс-Байтвуд);

Лучшая постановка, малая форма — «В лучшем мире», эпизод «Всякий раз, когда ты готов» 13-14 серии 4 сезона;

Лучший редактор крупной формы — Диана Фо;

Лучшие редакторы малой формы — Эллен Датлоу;

Лучший профессиональный художник — Ровина Кай;

Лучший полупрофессиональный журнал — Журнал «FIYAH Magazine of Black Speculative Fiction»;

Лучший любительский журнал — Журнал «Nerds of a feather, flock together»;

Лучший автор-любитель — Эльза Сьюннесон-Генри;

Лучший художник-любитель — Сара Феликс;

Лучшая любительская постановка — Jonathan Strahan, Gary K. Wolfe «The Coode Street Podcast»;

Лучший цикл книг — Марта Уэллс «Дневники Киллербота»;

Премия «Путеводная звезда» за книгу для подростков — Урсула Вернон «A Wizard’s Guide to Defensive Baking» (под псевдонимом T. Kingfisher);

Премия «Поразительное» — Эмили Теш;

Лучшая компьютерная игра — Hades