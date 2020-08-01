«Хьюго-2020»: все финалисты

1 августа во время онлайн-церемонии CoNZealand организаторы уже 78-й Всемирной конвенции научной фантастики (World Science Fiction Convention) объявили победителей литературной премии «Хьюго» во всех номинациях.

Лучший роман — A Memory Called Empire, Аркадия Мартин (псевдоним Анны Линден Уэллер; обзор Наталии Осояну)

Лучшая повесть — This Is How You Lose the Time War, Амаль Эль-Мохтар и Макс Глэдстоун

Лучший рассказ — Emergency Skin, Н.К. Джемисин

Лучший короткий рассказ — As the Last I May Know, С.Л. Хуань

Лучший цикл — «Пространство», Джеймс Кори

Лучшее связанное с фантастикой произведение — речь Джаннетт Инг о Джоне Кэмпбелле в 2019-м (та самая, после которой премию переименовали)

Лучшая графическая история или комикс — LaGuardia, сценарий Ннеди Окорафор, художница Тана Форд, цвета Джеймс Девлин

Лучшая драма (крупная форма) — сериал «Благие знамения»

Лучшая драма (малая форма) — сериал «В лучшем мире», эпизод The Answer

Лучший профессиональный художник — Джон Пикасио

Награда за выдающийся вклад новому молодому автору (спонсор Dell Magazine, бывшая награда имени Кэмпбелла) — Ребекка Куанг

Стоит добавить, что права на издание A Memory Called Empire в России уже приобрело одно из издательств. Скоро будут подробности!

К сожалению, русскоязычные номинанты не прошли. Анну Грязнову выдвигали в финалисты «Лучшего фанзина» за Journey Planet, где выступает одним из редакторов. А физика и популяризатора науки Георгия Гамова выдвинули за работу «Мистер Томпкинс исследует атом».

Также организаторы озвучили ретро-награды — за 1945 год. И среди них есть несколько забавных вещей.

Во-первых, «лучшим редактором малой формы» признали… Джона Кэмпбелла, которого в прошлом сообщество году активно критиковало. Во-вторых, «лучшим циклом» назвали «Мифы Ктулху» за авторством Лавкрафта и Дерлета. В твиттере в момент оглашения номинации многие уже успели высказаться на этот счёт.

Лучшим романом стали «Пути Немезиды» писательницы Ли Брэккет, «лучшую повесть» взяла Killdozer! Теодора Старджона, «лучший рассказ» у Клиффорда Саймака за «Город», а «лучший короткий рассказ» достался Брэдбери с «Я, Ракета».