    3
    Новости

    «Хьюго-2020»: все финалисты

    1 августа 2020
    Кот-император
    01.08.2020
    3627
    1 минута на чтение
    «Хьюго-2020»: все финалисты

    1 августа во время онлайн-церемонии CoNZealand организаторы уже 78-й Всемирной конвенции научной фантастики (World Science Fiction Convention) объявили победителей литературной премии «Хьюго» во всех номинациях.

    • Лучший роман — A Memory Called Empire, Аркадия Мартин (псевдоним Анны Линден Уэллер; обзор Наталии Осояну)
    • Лучшая повесть — This Is How You Lose the Time War, Амаль Эль-Мохтар и Макс Глэдстоун
    • Лучший рассказ — Emergency Skin, Н.К. Джемисин
    • Лучший короткий рассказ — As the Last I May Know, С.Л. Хуань
    • Лучший цикл — «Пространство», Джеймс Кори
    • Лучшее связанное с фантастикой произведение — речь Джаннетт Инг о Джоне Кэмпбелле в 2019-м (та самая, после которой премию переименовали)
    • Лучшая графическая история или комикс — LaGuardia, сценарий Ннеди Окорафор, художница Тана Форд, цвета Джеймс Девлин
    • Лучшая драма (крупная форма) — сериал «Благие знамения»
    • Лучшая драма (малая форма) — сериал «В лучшем мире», эпизод The Answer
    • Лучший профессиональный художник — Джон Пикасио
    • Награда за выдающийся вклад новому молодому автору (спонсор Dell Magazine, бывшая награда имени Кэмпбелла) — Ребекка Куанг

    Стоит добавить, что права на издание A Memory Called Empire в России уже приобрело одно из издательств. Скоро будут подробности!

    К сожалению, русскоязычные номинанты не прошли. Анну Грязнову выдвигали в финалисты «Лучшего фанзина» за Journey Planet, где выступает одним из редакторов. А физика и популяризатора науки Георгия Гамова выдвинули за работу «Мистер Томпкинс исследует атом».

    Также организаторы озвучили ретро-награды — за 1945 год. И среди них есть несколько забавных вещей.

    Во-первых, «лучшим редактором малой формы» признали… Джона Кэмпбелла, которого в прошлом сообщество году активно критиковало. Во-вторых, «лучшим циклом» назвали «Мифы Ктулху» за авторством Лавкрафта и Дерлета. В твиттере в момент оглашения номинации многие уже успели высказаться на этот счёт.

    Лучшим романом стали «Пути Немезиды» писательницы Ли Брэккет, «лучшую повесть» взяла Killdozer! Теодора Старджона, «лучший рассказ» у Клиффорда Саймака за «Город», а «лучший короткий рассказ» достался Брэдбери с «Я, Ракета».

    Читайте также

    Западные фантасты выступили против размещения конвента Worldcon 2022 в Саудовской Аравии

    Западные фантасты выступили против проведения конвента WorldCon 2022 в Саудовской Аравии

     Кот-император |  29.07.2020 |  16 585

    Обращение подписали более 80 авторов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2020 1
    0
    8422
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2020

    От альтернативной истории Кима Стэнли Робинсона до готической драмы Ричарда Адамса.

    D-Wave2000Q
    0
    16702
    Фотоника, кванты, мозговая сеть. Какими будут компьютеры будущего

    Технологический потолок для компьютеров почти достигнут. Чтобы «поумнеть», компьютерам придётся сильно измениться. Какими они станут?

    Трансметрополитен. Том 1
    0
    66064
    Когда перо эффективнее меча: «Трансметрополитен». Том 1

    Гонзо-рецензия на первый том главного комикса о журналистике.

    На все руки мастер: обзор ролевой игры Genesys 1
    0
    75253
    На все руки мастер: обзор ролевой игры Genesys

    Изучаем базовую книгу правил и разбираемся, как работают знаменитые «нарративные дайсы».

    Читаем комикс «Сквозь снег»
    0
    132955
    Читаем комикс «Сквозь снег»

    Первоисточник знаменитого фильма и сериала Netflix впервые на русском!

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 7
    0
    128533
    За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

    Разбираемся, почему автор «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» считается гением.

    Ребекка Куанг «Республика Дракон»: военное фэнтези в восточном сеттинге
    0
    137957
    Ребекка Куанг «Республика Дракон»: военное фэнтези в восточном сеттинге

    Продолжение «Опиумной войны» получилось жёстче и безнадёжнее первой части.

    Президент Сноу
    0
    205023
    Кто сыграет Сноу в приквеле «Голодных игр»? 7 наших кандидатов

    От гения, взорвавшего целую планету, до Пола Атрейдеса и зловещего Пеннивайза.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить