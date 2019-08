Редакция научно-фантастического журнала Analog Science Fiction and Fact (бывший Astounding Science Fiction, где редактором выступил Джон Кэмпбелл) объявила о переименовании «премии Джона В. Кэмпбелла лучшему новому писателю-фантасту», которую ежегодно вручают в рамках церемонии награждении «Хьюго».

Обсуждения идеи начались после того, как писательница Джаннет Инг, лауреат премии 2019 года, после получения назвала Кэмпбелла «фашистом» и обвинила редактора в том, что из-за его взглядов нынешний жанр научной фантастики выглядит именно таким — «стерильным, маскулинным и белым».

Новое название премии звучит так — The Astounding Award for Best New Writer («Премия лучшему новому писателю-фантасту за выдающиеся достижения», отсылает к первоначальному названию журнала). Вот как объявил о переименовании редактор Analog Тревор Куачри (Trevor Quachri):

Провокационные колонки и мнения Кэмпбелла о расах, рабстве и других вопросах часто отражали позиции, которые порой выходили за рамки нравов того времени и не соответствуют сегодняшним ценностям, в том числе и тем, которые присущи номинантам, лауреатам и всем сторонникам премии. По мере того, как мы приближаемся к 90-летию журнала Analog, мы стремимся сохранить премию такой же жизненно важной и выдающейся, как и прежде. Поэтому, после долгих размышлений, мы решили переименовать её в The Astounding Award for Best New Writer. Процесс выдвижения и отбора номинантов останется прежним, мы продолжим работать с Обществом научной фантастики (World Science Fiction Society) на конвентах Worldcon. Мы хотим удостовериться, что премия продолжить выполнять свою функцию — поддерживать новых авторов. Тревор Куачри, редактор журнала Analog

В комментариях к записи читатели поблагодарили редакцию за это решение. Высказались даже писатели Джон Скальци и Мэри Робиннет Коваль (её роман The Calculating Stars признали лучшим в этом году).

Как победитель премии Кэмпбелла (а теперь — «премии за выдающиеся достижения»!), я приветствую этот выбор и решительность, с которой этот выбор был сделан. Спасибо! Джон Скальци Спасибо за эти изменения. И за то, как вы это сделали. Теперь я ещё больше горжусь тем, что получила «премию за выдающиеся достижения». Мэри Робиннет Коваль

Изменения не затронули ещё одну премию имени Кэмпбелла — она называется «Мемориальная премия Джона В. Кэмпбелла за лучший научно-фантастический роман», подробнее о ней и лауреатах можно почитать на той же «Википедии».

В 2017 году награда World Fantasy Award сменила вид из-за расизма Лавкрафта.