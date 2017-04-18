Награда World Fantasy Award сменила свой вид из-за расизма Лавкрафта 1

«Говард» во всей своей жутковатой красе (премия 1990 года Джеку Вэнсу за роман «Мадук»)

В конце 2015 года вокруг международной премии фэнтези World Fantasy Award разгорелся скандал. Всё дело в том, что сорок лет статуэтка носила вид искажённого и гротескного бюста Говарда Лавкрафта, однако организаторы премии решили изменить дизайн фэнтезийного трофея. Администрация считает, что «идеальный дизайн должен сочетать фантазию и ужас, не неся при этом никакого физического сходства с любым лицом, живым или мёртвым».

Однако наиболее распространёно мнение, что дизайн сменили из-за расизма Лавкрафта. Вот как по этому поводу высказывался литературовед С.Т. Джоши

Очевидно, этот шаг был призван успокоить пронзительное нытьё горстки борцов за «политкорректность», которые считают, что такой «порочный расист» как Лавкрафт не имеет права быть лицом Всемирной премии фэнтези.

Все подробности о скандале

Всемирная премия фэнтези

Как «расисту» Лавкрафту запретили быть лицом фэнтези

Опубликовано: 10.12.2015

Вокруг облика Всемирной премии фэнтези разгорелся скандал.

Теперь награда получила новый вид. Организаторы провели конкурс и в результате выбрали работу скульптора и художника Винсента Виллафранка. По мнению администрации, она отражает все подвиды жанра: от ужасов и до высокого фэнтези.

Награда World Fantasy Award сменила свой вид из-за расизма Лавкрафта

Новую награду вручат во время ежегодного Всемирного конвента фэнтези. Он пройдет в Сан-Антонио, штат Техас, с 2 по 5 ноября. Номинантов выберут летом.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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