Поумневшие зомби в трейлере финала «Ходячих мертвецов»

На Comic-Con в Сан-Диего AMC представила трейлер финала «Ходячих мертвецов» — в эпичном ролике показали как новых героев, так и уже знакомых зрителям, а также захватывающие экшен-сцены и несколько намеков на напряженную концовку.
Несмотря на завершение оригинального сериала, вселенная ещё в самом расцвете: спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» продлён на 8 сезон, а в следующем году планируется новый сериал про Нигана и Мэгги. В работе также шоу про Дэрила Диксона и сериал-антология «Историй ходячих мертвецов».
Заключительные серии выйдут уже 2 октября.
Читайте также
Первые кадры сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов»
Дмитрий Кинский | 07.06.2022
Каждая серия будет посвящена «новому» персонажу.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Взломщик из ШираТы отстал от жизни, Гэндальф!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.