Поумневшие зомби в трейлере финала «Ходячих мертвецов»

На Comic-Con в Сан-Диего AMC представила трейлер финала «Ходячих мертвецов» — в эпичном ролике показали как новых героев, так и уже знакомых зрителям, а также захватывающие экшен-сцены и несколько намеков на напряженную концовку.

Несмотря на завершение оригинального сериала, вселенная ещё в самом расцвете: спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» продлён на 8 сезон, а в следующем году планируется новый сериал про Нигана и Мэгги. В работе также шоу про Дэрила Диксона и сериал-антология «Историй ходячих мертвецов».

Заключительные серии выйдут уже 2 октября.