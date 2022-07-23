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    Новости

    Поумневшие зомби в трейлере финала «Ходячих мертвецов»

    23 июля 2022
    23.07.2022
    203
    0 минут на чтение
    Дебютный трейлер финала «Ходячих мертвецов»

    На Comic-Con в Сан-Диего AMC представила трейлер финала «Ходячих мертвецов» — в эпичном ролике показали как новых героев, так и уже знакомых зрителям, а также захватывающие экшен-сцены и несколько намеков на напряженную концовку.

    Несмотря на завершение оригинального сериала, вселенная ещё в самом расцвете: спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» продлён на 8 сезон, а в следующем году планируется новый сериал про Нигана и Мэгги. В работе также шоу про Дэрила Диксона и сериал-антология «Историй ходячих мертвецов».

    Заключительные серии выйдут уже 2 октября.

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    Первые кадры сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов»

     Дмитрий Кинский |  07.06.2022

    Каждая серия будет посвящена «новому» персонажу.

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