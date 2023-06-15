Продолжается предзаказ Zaibatsu — киберпанк-НРИ про войну корпораций

Наши коллеги с CrowdRepublic вместе с командой «На Острие куба» запустили сбор средств на издание Zaibatsu («Дзайбацу») — олдскульной НРИ про наёмников, которые рискуют всем под градом пуль, выполняя заказы для корпорации в Японии будущего.

Добро пожаловать в Токио 2225, столицу мира, самый крупный и технологичный город Земли. Вы — уличные солдаты самых могущественных корпораций, расходный материал, вынужденный сражаться за чужую прибыль и собственные жизни. Нанятые высокопоставленными руководителями, одной ногой вы стоите в стильных корпоративных залах дзайбацу, а другой — в грязных закоулках преступного мира Японии. Ваша задача — исполнение таких приказов, на которые ни один респектабельный сотрудник никогда не пойдёт, то, с чем могут справиться только городские самураи вроде вас. Удачи, и помните, слабые — лишь мясо, которое пожирают сильные.

В чём особенности игры?

Обычно главные герои противостоят корпорациям из теней, в Zaibatsu же вы и есть корпоративные сотрудники, работающие в подпольном мире.

Вместо привычных продвинутых компьютерных технологий в Токио 2225 всем заправляет биомедицина! Вместо классических имплантов используются генные модификации и всевозможные препараты.

Многие киберпанк-игры содержат длинные и сложные правила компьютерного взлома, в которых трудно разобраться, а сам хакинг занимает очень много реального времени. В Zaibatsu используются уникальные, простые и быстрые правила взлома с применением игральных карт, а потягаться с кибербезопасностью может каждый член партии!

Самые известные ролевые игры в жанре киберпанк в значительной мере нагружены правилами, и новичкам бывает непросто в них разобраться. Правила Zaibatsu же очень простые — практически любая задача решается одним броском кубиков!

В отличие от прочих киберпанк-игр, Zaibatsu совместима с многими НРИ в жанре научной фантастики. Traveller, Stars Without Number, HOSTILE — к каждой из этих игр и не только можно добавить элементы из Zaibatsu или наоборот взять из них!

Что внутри и примеры страниц

Примерное содержание книги:

Простые правила, совместимые с Traveller и Cepheus Engine

Быстрые, захватывающие и смертоносные правила боя

Ретрофутуристичные технологии в стиле раннего киберпанка

Генные модификации вместо привычных имплантов

Уникальные правила компьютерного взлома с использованием игральных карт

Правила продвижения по корпоративной лестниц

Подробное описание мрачного Токио 2225, включая уличный сленг и карты районов!

Шесть готовых миссий, связанных общей сюжетной линией

Руководство по созданию сценариев в жанре киберпанк

Описание банд якудза и правила игры за японскую мафию

Лист персонажа можно заценить здесь!



Сверхцели В проекте пока что заявлено четыре сверхцели, и три уже разблокированы. Cepheus Quantum: команда бесплатно выложит перевод второй редакции научно-фантастической ролевой игры-одностраничника Cepheus Quantum. Для действительно быстрых игр!

Gunlocker: команда опубликует PDF-версию дополнения Gunlocker, которое представляет собой большой арсенал на 45 страниц. Новые виды пушек, гранат, патронов и многое другое.

Онлайн-генератор персонажей: команда начинает работать над сайтом с конструкторами персонажей для игроков и ведущего! Четвёртая пока не разблокирована, но если всё получится, авторы хотят провести трансляцию по «самой сложной научно-фантастической НРИ во вселенной» — Traveller 5.10!

Доставка

Опций доставки несколько. Самый простой вариант — заказать PDF-версию правил. Она будет доступна сразу после завершения кампании.

Для жителей России и Беларуси: можно заказать печатную версию, доставлять её будет СДЭК.

Для жителей других стран: можно заказать печатную версию по купону через сервис Lulu.

Печатать их будут уже осенью.