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    Новости

    Продолжается предзаказ Zaibatsu — киберпанк-НРИ про войну корпораций

    15 июня 2023
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    15.06.2023
    199
    2 минуты на чтение
    Продолжается предзаказ Zaibatsu — киберпанк-НРИ про войну корпораций 1

    Наши коллеги с CrowdRepublic вместе с командой «На Острие куба» запустили сбор средств на издание Zaibatsu («Дзайбацу») — олдскульной НРИ про наёмников, которые рискуют всем под градом пуль, выполняя заказы для корпорации в Японии будущего.

    Добро пожаловать в Токио 2225, столицу мира, самый крупный и технологичный город Земли. Вы — уличные солдаты самых могущественных корпораций, расходный материал, вынужденный сражаться за чужую прибыль и собственные жизни. Нанятые высокопоставленными руководителями, одной ногой вы стоите в стильных корпоративных залах дзайбацу, а другой — в грязных закоулках преступного мира Японии. Ваша задача — исполнение таких приказов, на которые ни один респектабельный сотрудник никогда не пойдёт, то, с чем могут справиться только городские самураи вроде вас. Удачи, и помните, слабые — лишь мясо, которое пожирают сильные.

    В чём особенности игры?

    • Обычно главные герои противостоят корпорациям из теней, в Zaibatsu же вы и есть корпоративные сотрудники, работающие в подпольном мире.
    • Вместо привычных продвинутых компьютерных технологий в Токио 2225 всем заправляет биомедицина! Вместо классических имплантов используются генные модификации и всевозможные препараты.
    • Многие киберпанк-игры содержат длинные и сложные правила компьютерного взлома, в которых трудно разобраться, а сам хакинг занимает очень много реального времени. В Zaibatsu используются уникальные, простые и быстрые правила взлома с применением игральных карт, а потягаться с кибербезопасностью может каждый член партии!
    • Самые известные ролевые игры в жанре киберпанк в значительной мере нагружены правилами, и новичкам бывает непросто в них разобраться. Правила Zaibatsu же очень простые — практически любая задача решается одним броском кубиков!
    • В отличие от прочих киберпанк-игр, Zaibatsu совместима с многими НРИ в жанре научной фантастики. Traveller, Stars Without Number, HOSTILE — к каждой из этих игр и не только можно добавить элементы из Zaibatsu или наоборот взять из них!

    Что внутри и примеры страниц

    Примерное содержание книги:

    • Простые правила, совместимые с Traveller и Cepheus Engine
    • Быстрые, захватывающие и смертоносные правила боя
    • Ретрофутуристичные технологии в стиле раннего киберпанка
    • Генные модификации вместо привычных имплантов
    • Уникальные правила компьютерного взлома с использованием игральных карт
    • Правила продвижения по корпоративной лестниц
    • Подробное описание мрачного Токио 2225, включая уличный сленг и карты районов!
    • Шесть готовых миссий, связанных общей сюжетной линией
    • Руководство по созданию сценариев в жанре киберпанк
    • Описание банд якудза и правила игры за японскую мафию

    Лист персонажа можно заценить здесь!

    Сверхцели

    В проекте пока что заявлено четыре сверхцели, и три уже разблокированы.

    • Cepheus Quantum: команда бесплатно выложит перевод второй редакции научно-фантастической ролевой игры-одностраничника Cepheus Quantum. Для действительно быстрых игр!
    • Gunlocker: команда опубликует PDF-версию дополнения Gunlocker, которое представляет собой большой арсенал на 45 страниц. Новые виды пушек, гранат, патронов и многое другое.
    • Онлайн-генератор персонажей: команда начинает работать над сайтом с конструкторами персонажей для игроков и ведущего!

    Четвёртая пока не разблокирована, но если всё получится, авторы хотят провести трансляцию по «самой сложной научно-фантастической НРИ во вселенной» — Traveller 5.10!

    Доставка

    Опций доставки несколько. Самый простой вариант — заказать PDF-версию правил. Она будет доступна сразу после завершения кампании.

    • Для жителей России и Беларуси: можно заказать печатную версию, доставлять её будет СДЭК.
    • Для жителей других стран: можно заказать печатную версию по купону через сервис Lulu.

    Печатать их будут уже осенью.

    Кампания будет идти ещё месяц, но за первые несколько дней команде удалось взять основную сумму, теперь дело за сверхцелями. Поддержать можно на CrowdRepublic.

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