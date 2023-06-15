Производство сериалов «Пингвин» и «Сорвиголова» приостановлено из-за забастовки сценаристов

По данным Deadline, из-за забастовки сценаристов приостановили производство сразу двух крупных сериалов по франшизам. Речь идёт о Daredevil: Born Again («Сорвиголова: Рождённый заново») для Disney+ и о The Penguin («Пингвин») для Max (бывший HBO Max).

Сериалы снимали и во время забастовки, но пикеты около студийных павильонов мешали работе. К тому же, во время забастовки команды не могли обратиться к сценаристам, которые состояли в Гильдии сценаристов США. Поэтому производство сериалов приостановили до окончания забастовки. Например, для «Сорвиголовы» успели отснять три месяца из восьмимесячного графика.

«Сорвиголова: Рождённый заново» рассказывает про слепого адвоката Мэтта Мёрдока, одного из самых известных персонажей комиксов Marvel. Сперва про героя в исполнении Чарли Кокса вышел сериал на Netflix, а позднее он появился в фильме «Человек-Паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк». Теперь сериал ожидает «лёгкая перезагрузка». В «Рождённом заново» будет 18 серий.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» про злодея Пингвина, короля преступного мира Готэма. Главную роль так же играет Колин Фаррелл. В первом сезоне планируется 8 эпизодов.

Количество приостановленных из-за забастовки проектов достигло уже нескольких десятков.