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    Производство сериалов «Пингвин» и «Сорвиголова» приостановлено из-за забастовки сценаристов

    15 июня 2023
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    15.06.2023
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    Производство сериалов «Пингвин» и «Сорвиголова» приостановлено из-за забастовки сценаристов

    По данным Deadline, из-за забастовки сценаристов приостановили производство сразу двух крупных сериалов по франшизам. Речь идёт о Daredevil: Born Again («Сорвиголова: Рождённый заново») для Disney+ и о The Penguin («Пингвин») для Max (бывший HBO Max).

    Сериалы снимали и во время забастовки, но пикеты около студийных павильонов мешали работе. К тому же, во время забастовки команды не могли обратиться к сценаристам, которые состояли в Гильдии сценаристов США. Поэтому производство сериалов приостановили до окончания забастовки. Например, для «Сорвиголовы» успели отснять три месяца из восьмимесячного графика.

    «Сорвиголова: Рождённый заново» рассказывает про слепого адвоката Мэтта Мёрдока, одного из самых известных персонажей комиксов Marvel. Сперва про героя в исполнении Чарли Кокса вышел сериал на Netflix, а позднее он появился в фильме «Человек-Паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк». Теперь сериал ожидает «лёгкая перезагрузка». В «Рождённом заново» будет 18 серий.

    «Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» про злодея Пингвина, короля преступного мира Готэма. Главную роль так же играет Колин Фаррелл. В первом сезоне планируется 8 эпизодов.

    Количество приостановленных из-за забастовки проектов достигло уже нескольких десятков.

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