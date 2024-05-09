«Охота на Голлума» и другие фильмы про Средиземье от Энди Серкиса и Питера Джексона — на подходе в 2026!

Питер Джексон возвращается в мир «Властелина колец» — на сей раз, только как продюсер. Режиссёр «Властелина колец» и «Хоббита» спродюсирует новые фильмы по Средиземью. Режиссёром первого из них станет Энди Серкис. А соавторами сценария, помимо прочих, будут супруга Джексона Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, сценаристы джексоновских трилогий.

Пока что объявлены подробности только одного проекта, но в планах студии Warner Bros. есть и другие. «Охота на Голлума» — судя по всему, развитие идеи фанатской короткометражки с тем же названием, рассказавшей о том, как эльфы и дунэдайн ловили эту тварь. Голлума снова сыграет Энди Серкис, которому возраст не помеха: всё равно его настоящее лицо будет скрыто под цифровым гримом. Он же будет и режиссёром фильма. Премьера планируется в 2026 году.

Да-а-а, моя прелесссссть! Пришло время вновь погрузиться в неведомое с моими друзьями, невероятными и несравненными стражами Средиземья — Питером, Фрэн и Филиппой. А ещё в поход идут Майк (де Лука) и Пэм (Абди), и команда Warner Bros., и студия WETA, и наше киносемейство из Новой Зеландии — да это просто пальчики оближешь! — Энди Серкис

Кроме того, уже в этом декабре должен выйти мультфильм «Война рохиррим» — это отдельный проект режиссёра Кэндзи Камиямы.