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    Новости

    Реалити-шоу по «Игре в кальмара» оказалось настоящей игрой на выживание

    5 февраля 2023
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    05.02.2023
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    1 минута на чтение
    Реалити-шоу по «Игре в кальмара» оказалось настоящей игрой на выживание

    Variety и Rolling Stone выпустили большие материалы о съёмочном процессе реалити-шоу «Игра в кальмара: Челлендж», которое Netflix анонсировал в июне прошлого года. «Челлендж», как и оригинальный сериал, собрал 456 участников со всего света — они борются за сумму в 4,56 миллиона долларов. С самого старта съёмок в шоу вскрылось множество проблем с организацией. Об этом изданиям сообщили трое участников съёмок.

    Один из участников рассказал, что ни у кого не спросили согласия на испытания, через которые им пришлось пройти. Съёмки проходили в большом ангаре, в котором участники реалити-шоу сильно мёрзли, поскольку температура на площадке не отличалась от уличной — в тот день, 23 января, она была около нуля градусов. Некоторые упали в обморок, и несколько раз приходилось вызывать команду медиков, дежуривших на площадке.

    Съёмки первой игры «Красный цвет, зелёный цвет» должны были занять около двух часов, но в действительности они отняли практически семь часов, а в ходе игры участникам приходилось почти 30 минут стоять в статичных позах — и всё это на холоде.

    Netlfix подтвердил, что трём людям на площадке понадобилась медицинская помощь. По оценкам одной из участниц, медиков вызывали 11 раз:

    За всю мою жизнь мне никогда не было настолько холодно на протяжении долгого времени. Мы не чувствовали ни ступней, ни пальцев ног. […] Возьмите на себя некоторую ответственность за то, что вы были плохо подготовлены к таким испытаниям с большим количеством людей. Были моменты, о которых [продюсеры], похоже, вообще не думали, но после прогнозов погоды они обязаны были внести коррективы в съёмочный процесс.

    Участники также подозревают фальсификацию результатов. Согласно одному из них, его соперника вернули в игру после проигрыша, а двое отметили, что их обратные билеты были забронированы ещё до выбывания из игры — ровно к дате их поражения.

    Многие британские таблоиды написали о суровых условиях съёмок реалити-шоу. В ответ организаторы «Челленджа» Netflix, The Garden и Studio Lambert выпустили официальные заявления, в которых опровергли информацию о серьёзном вреде здоровья игроков и фальсификациях.

    По итогам первого испытания вперёд продвинулись 228 человек.

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    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

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