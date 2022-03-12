Режиссёр «Главного героя» снимет третью часть «Дэдпула»

The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёр Шон Леви заключил договор с Marvel о постановке третьего фильма про Дэдпула. Эту новость также подтвердил Райан Рейнольдс. Они с режиссёром Леви вместе трудились над фильмами «Главный герой» и только вышедшим «Проектом «Адамом»».

Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник, авторы первых двух частей. Детали сюжета не раскрываются, но недавно Рейнольдс поделился, в одной из ранних версий сценария присутствовал Росомаха, с которым Дэдпул должен был отправиться в дорожное приключение.

Новая часть «Дэдпула» станет первым фильмом об антигерое, который будет выпущен после покупки студией Disney компании 20th Century Fox в марте 2019 года. Рейтинг R сохранится — это ранее подтвердил Кевин Файги. Фильм, конечно, станет частью киновселенной Marvel.

Дата выхода пока неизвестна.