Режиссёр «Главного героя» снимет третью часть «Дэдпула»

The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёр Шон Леви заключил договор с Marvel о постановке третьего фильма про Дэдпула. Эту новость также подтвердил Райан Рейнольдс. Они с режиссёром Леви вместе трудились над фильмами «Главный герой» и только вышедшим «Проектом «Адамом»».
Сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник, авторы первых двух частей. Детали сюжета не раскрываются, но недавно Рейнольдс поделился, в одной из ранних версий сценария присутствовал Росомаха, с которым Дэдпул должен был отправиться в дорожное приключение.
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Об этом рассказал Райан Рейнольдс.
Новая часть «Дэдпула» станет первым фильмом об антигерое, который будет выпущен после покупки студией Disney компании 20th Century Fox в марте 2019 года. Рейтинг R сохранится — это ранее подтвердил Кевин Файги. Фильм, конечно, станет частью киновселенной Marvel.
Дата выхода пока неизвестна.
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