Райан Рейнольдс: съемки «Дэдпула 3» могут начаться в 2022 году

Райан Рейнольдс в интервью Collider признался, что съемки нового «Дэдпула» с рейтингом R могут стартовать в 2022 году.
Судя по всему, работа над картиной сейчас идет полным ходом.
Каковы шансы в процентах? Я не знаю. Не могу сказать точно. Я бы сказал, 50 на 50. Мы действительно плотно работаем над фильмом и приводим его в хорошую форму. Какой, черт подери, сейчас месяц? Август? О, в следующем году? Вероятность довольно большая. Я бы сказал, 70%.
Сам актер помогает сестрам Молинье со сценарием триквела. По его словам, они хорошо понимают, что из себя представляет его персонаж.
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