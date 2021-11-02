Режиссёр хоррора «Оверлорд» снимет фильм по манге «Ганц» для Sony Pictures

Sony Pictures присмотрела себе ещё одну популярную японскую франшизу. Компания собирается экранизировать мангу «Ганц», и в режиссёрское кресло посадили постановщика хоррора «Оверлорд» Джулиуса Эйвери.

Сценарий для фильма написал Марк Гуггенхайм, продюсер и сценарист супергеройских сериалов The CW («Стрела», «Легенды завтрашнего дня»). Вдобавок он занимался сериалами «Карнивал Роу» и «Охотники на троллей». Deadline пишет, что проект на очень ранних этапах производства, нет ещё даже приблизительной даты съёмок.

«Ганц» (Gantz) — манга Хирои Оку, выходившая с 2000-го по 2013-й. В центре сюжета — подростки Кей Куроно и Масару Като. Оба попали под поезд, после чего оказались в необычном посмертном мире, где стали частью некой «игры». Героям вместе с другими «игроками» (тоже недавно погибшими людьми) приходится выслеживать и убивать пришельцев при помощи фантастических гаджетов и оружия. Каждая миссия может привести к смерти — и на место погибших приходят новые «игроки». В 2004 году вышел одноимённый аниме-сериал.

Ранее Sony завершила производство фильма Bullet Train Дэвида Литча («Дэдпул 2»), который основан на японском романе Maria Beetle (в США книга выходила как раз под названием Bullet Train). В фильме снялись Брэд Питт, Аарон-Тейлор Джонсон, Сандра Буллок.

Сейчас Эйвери занят на производстве нового фильма «Ван Хельсинг», которым занимаются Universal и Джеймс Ван.