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    Новости

    Режиссёр хоррора «Оверлорд» снимет фильм по манге «Ганц» для Sony Pictures

    2 ноября 2021
    02.11.2021
    885
    1 минута на чтение
    Режиссёр хоррора «Оверлорд» снимет фильм по манге «Ганц» для Sony Pictures

    Sony Pictures присмотрела себе ещё одну популярную японскую франшизу. Компания собирается экранизировать мангу «Ганц», и в режиссёрское кресло посадили постановщика хоррора «Оверлорд» Джулиуса Эйвери.

    Сценарий для фильма написал Марк Гуггенхайм, продюсер и сценарист супергеройских сериалов The CW («Стрела», «Легенды завтрашнего дня»). Вдобавок он занимался сериалами «Карнивал Роу» и «Охотники на троллей». Deadline пишет, что проект на очень ранних этапах производства, нет ещё даже приблизительной даты съёмок.

    «Ганц» (Gantz) — манга Хирои Оку, выходившая с 2000-го по 2013-й. В центре сюжета — подростки Кей Куроно и Масару Като. Оба попали под поезд, после чего оказались в необычном посмертном мире, где стали частью некой «игры». Героям вместе с другими «игроками» (тоже недавно погибшими людьми) приходится выслеживать и убивать пришельцев при помощи фантастических гаджетов и оружия. Каждая миссия может привести к смерти — и на место погибших приходят новые «игроки». В 2004 году вышел одноимённый аниме-сериал.

    Ранее Sony завершила производство фильма Bullet Train Дэвида Литча («Дэдпул 2»), который основан на японском романе Maria Beetle (в США книга выходила как раз под названием Bullet Train). В фильме снялись Брэд Питт, Аарон-Тейлор Джонсон, Сандра Буллок.

    Сейчас Эйвери занят на производстве нового фильма «Ван Хельсинг», которым занимаются Universal и Джеймс Ван.

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     Юлий Ким младший |  12.11.2018

    Скрытый смысл этого кино про трэш-угар и зомби-нацистов — в том, что это ролик для портфолио его создателя.

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