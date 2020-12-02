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    Новости

    Режиссёр хоррора «Оверлорд» снимет новую версию «Ван Хельсинга»

    2 декабря 2020
    Кот-император
    02.12.2020
    321
    0 минут на чтение
    Режиссёр хоррора «Оверлорд» снимет новую версию «Ван Хелсинга»

    Студия Universal запустила в работу хоррор про Вана Хельсинга, знаменитого охотника на вампиров. Режиссёром проекта назначен режиссёр Джулиус Эйвери, который ранее работал над «Оверлордом». Продюсером проекта выступит Джеймс Ван.

    Первую версию сценария написал Эрик Пирсон («Тор: Рагнарёк», «Чёрная вдова»), но Эйвери предстоит переписать скрипт.

    Ван Хельсинг впервые появился в романе Брэма Стокера «Дракула» 1897 года, и с тех персонажа многократно представляли на экранах в самых разных вампирских произведениях (а уж сколько было попыток переосмыслить героя…). Один из самых известных фильмов — «Ван Хельсинг» 2004 года с Хью Джекманом в главной роли.

    Universal попыталась запустить киновселенную монстров с «Мумией», где главную роль сыграл Том Круз, но в итоге попытка не увенчалась успехом, и потому студия перешла к другой тактике — снимать недорогие фильмы, привлекая громких звёзд. Таким был «Человек-невидимка» 2020 года, и в таком же духе планируется «Человек-волк» с Райаном Гослингом от Ли Уоннелла.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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