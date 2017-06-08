Американский военный Ник случайно нашёл в Ираке древнеегипетскую гробницу и пробудил мумию Аманет — дочери фараона, продавшей душу Сету. Теперь Ник проклят — за ним охотятся и Аманет, и те, кто хочет её остановить.

The Mummy Жанр: фильм о монстрах, «низкое» фэнтези

Режиссёр: Алекс Курцман

В ролях: Том Круз, София Бутелла, Аннабель Уоллис, Рассел Кроу

Премьера в России: 8 июня 2017 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Ван Хельсинг» (2004), «Я, Франкенштейн» (2014)

Новая «Мумия» — это не просто перезапуск. Студия Universal, как теперь модно, решила основать свою киновселенную Dark Universe, логотип которой красуется в начале картины. Причём это уже вторая попытка её запустить — первой был «Дракула» 2014 года, где знаменитого вампира всячески обеляли и превращали в супергероя.

Начинать вселенную таким странным и не особо удачным фильмом студия не решилась и списала его в неканон. А «Мумию», учитывая неприятный опыт, сделали максимально безопасной, усреднённой, типовой картиной, на фоне которой «Дракула» выглядит смелым авторским кино. «Мумия» в меру развлекает, но ничем не запоминается, потому что ничего яркого, индивидуального, необычного в ней нет. Всё тут сделано по шаблонной инструкции «Как снять блокбастер».

Инструкция гласит, что блокбастер обязан быть зрелищным, но не тратить слишком много, чтобы не провалиться. Поэтому в «Мумии» есть неплохие спецэффекты и недурные экшен-сцены, однако не ждите от неё визуальной феерии. Здесь самая масштабная сцена — всего лишь падение самолёта. Визуально фильм смотрится неплохо, но лишён собственного стиля и запоминающихся моментов.

Вот пример: «Мумия», по идее, фильм про монстров и просто обязана радовать необычными чудовищами. Но нет — слуги Аманет выглядят как типовые зомби из «Ходячих мертвецов» и «Войны миров Z». А в какой-то момент они вообще исчезают, будто у создателей резко кончились деньги на графику. Необычна, пожалуй, сама мумия — на сей раз это не уродливое чудище, а привлекательная женщина. Но, опять же, на экране перед нами просто полуголая актриса, которая совершенно не внушает ужас и трепет. Только сравните её с действительно зловещим Имхотепом из предыдущей «Мумии» двадцатилетней давности!

Блокбастеру не положен слишком умный сюжет — так что Джон Спейтс («Прометей»), Алекс Курцман («Трансформеры») и их коллеги не особо напрягались. Древняя мумия пробудилась и хочет привести на Землю всем известное египетское пугало — бога Сета. Главного героя прямым текстом нарекают «избранным», и мумия охотится лично за ним. Почему? Потому что сценаристам так захотелось, ну и потому, что герой — красавчик и понравился Аманет как мужчина. Да, по сути, «Мумия» — фильм о том, как восьмитысячелетняя женщина домогается Тома Круза.

Внутрення логика в сюжете нарушается направо и налево. Сценаристы вечно путаются в способностях Аманет и сложных магических правилах возрождения Сета, которые сами напридумывали, и с лёгкостью отменяют их, когда хотят, с помощью Силы Любви.

Блокбастеру полагается узнаваемая звезда — и весь фильм построен вокруг Тома Круза, который, не напрягаясь, играет типичного Тома Круза. Это, кстати, не так плохо, как звучит. Том в подобных ролях не пытается перевоплощаться, но у него есть талант комика и мощная самоирония.

Смешные моменты с ним отлично разряжают обстановку: Ник шутит среди битвы, забавно спорит с привидением, а когда его приносят в жертву, хихикает от щекотки. Эти моменты настолько лучше остального сценария, что закрадывается подозрение: уж не импровизировал ли Том на съёмках? Увы, запала ему хватило только на начало картины: под конец герой утратил и юмор, и остатки индивидуальности.

Инструкция требует, чтобы остальные актёры не затмевали звезду. Вот они в большинстве своём и работают декорациями для Тома. Танцовщица София Бутелла обаятельна в роли роковой красотки Аманет, но актёрской игры от неё не требовалось. Её работа свелась к тому, чтобы хорошо выглядеть, принимать красивые позы и эротично призывать Круза на древнеегипетском. Джейк Джонсон сыграл типичного «Джа-Джа» — комического спутника, который больше раздражает, чем смешит. Круз и сам достаточно смешной, ему не нужен истеричный клоун-напарник. Про учёную-египтолога, которую играет Аннабель Уоллис, и сказать нечего: стандартная возлюбленная героя и «фея экспозиции», которая всё объясняет.

Интереснее всех поработал Рассел Кроу — но, к сожалению, рассказать о его роли будет спойлером. Скажем только, что герой у него — учёный, очень неоднозначный и, так сказать, не совсем один.

А ещё первый фильм франшизы должен ввести нас в киновселенную — и вот с этим «Мумия» справляется на удивление грамотно. Подводка к ещё не снятым фильмам органично встроена в сюжет, но при этом почти на него не влияет. Просто во втором акте герой Кроу ясно даёт понять, что в мире «Мумии» существует и прочая нечисть из готических романов.

Проблема тут не в подводке, а в самой вселенной, которая совершенно не интригует. Судите сами: Universal планирует снять фильмы про чудище Франкенштейна и его невесту, Человека-невидимку и Человека-волка, а затем вернуться к Дракуле и Ван Хельсингу. Ну, и Джекилу с Хайдом во всём этом нашли место.

Не знаю, как у вас, а у меня это вызывает сильнейшее дежа вю. Подобный набор персонажей уже обыгран много раз — в сериале «Страшные сказки», фильме «Ван Хельсинг», комиксе «Лига выдающихся джентльменов». И все эти вещи были лучше «Мумии» (разве что экранизация «Лиги» примерно на её уровне). Называть этот вторичный материал «новой» киновселенной может только тот, кто сам пролежал последние сто лет в саркофаге.

Развлечение на один раз, о котором вы забудете, выйдя из кинотеатра. В «Мумии» нет ничего ужасного, но и ничего выдающегося: типовой нелогичный сюжет, Круз, играющий Круза, средние спецэффекты, драки с зомби и ни капли индивидуального стиля. В новую киновселенную фильм вводит неплохо, вот только нужна ли нам целая серия таких «Мумий»?

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