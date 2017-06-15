Актёр Том Круз не просто сыграл главную роль в фильме «Мумия». Судя по рассказам нескольких источников, Том фактически руководил съёмками как продюсер с полного согласия студии Universal. По его требованию сценарий «Мумии» несколько раз переписывали (видимо, тогда в нём и появились многочисленные шутки). Якобы именно он выбрал дату премьеры, посчитав, что «Мумия» должна быть летним блокбастером.

Арт-директор картины Фрэнк Уолш рассказал, что на съёмочной площадке Круз лично контролировал даже мелкие детали. Причём Фрэнк полностью одобрял это:

История фильма делится на две половины: до Тома и после Тома. Я слышал рассказы о том, как он всем командует и многого требует, но работать с ним было замечательно. Этот парень — отличный кинематографист и знает своё дело. Он приходит на площадку и объясняет режиссёру, что делать, говорит: «Эти линзы не подходят», расспрашивает про декорации. И если ты не лажаешь, отвечая ему, с ним легко работать.

Случаи, когда известные актёры диктовали режиссёрам свою волю, нередки — достаточно вспомнить «После нашей эры», где Уилл Смит фактически командовал Найтом Шьямаланом. Но то, что описывает Уолш, похоже не на капризы звезды. Скорее, Universal просто доверили более опытному Крузу присматривать за режиссёром-новичком, который не справлялся с работой. Для Алекса Курцмана это был лишь второй полнометражный фильм в режиссёрской карьере. До этого он в основном работал сценаристом, и его присутствие не требовалось на съёмочной площадке. Круз же снялся в десятках фильмов и, очевидно, имел лучшее представление о работе режиссёра, чем собственно режиссёр.

Так или иначе, руководство Круза не помогло: «Мумию» разгромили критики (и наш автор с ними согласен). Как и в случае с «После нашей эры», это доказывает, что хорошему фильму всё-таки нужен грамотный режиссёр. Даже опытнейший актёр его заменить не может.

Что касается проката, тут у фильма всё не так уж плохо. Да, в США «Мумия» в первый уик-энд собрала всего 31 миллион долларов, но ещё 140 миллионов принёс фильму мировой прокат. Так что у картины ещё есть шанс окупить бюджет в 125 миллионов (напомним, для этого нужно собрать сумму в 2-2,5 раз больше) и спасти запланированную киновселенную Dark Universe.

Наш обзор: «Мумия»: обзор. Тысячелетняя женщина домогается Тома Круза Перезапуск «Мумии» даёт начало киновселенной Dark Universe. Но нужна ли нам целая серия таких стандартных фильмов?