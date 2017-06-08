8 июня в прокат вышла «Мумия» — новый перезапуск классической истории о могучем восставшем мертвеце египетского происхождения. Многие из нас при слове «Мумия» сразу вспоминают комедийно-приключенческий фильм с Бренданом Фрейзером 1999 года. От новой версии с Томом Крузом, Софией Бутеллой и Расселом Кроу в главных ролях мы ждали, что он хотя бы не посрамит предшественника. Но перед фильмом стоит и другая задача — положить начало киновселенной Dark Universe . И судя по первым отзывам, получилось не очень.

Кинокритики и журналисты встретили фильм весьма прохладно. Сейчас его рейтинги на Metacritic и Rotten Tomatoes составляют 39% и 25% соответственно.

Крис Нашауэти из Entertainment Weekly поставил ленте 67 баллов. По его словам, фильм напоминает сшитого из частей монстра Франкенштейна: немного «Американского оборотня в Лондоне», немного «Индианы Джонса и последнего крестового похода», сверху всё присыпано «Джекиллом и Хайдом» и «Армией тьмы». Рецензент считает, что фильм получился вымученным и никому не нужным, как и сюжет, за которым следило целое собрание сценаристов. Единственным преимуществом фильма он называет Тома Круза.

Круз не слишком комфортно себя чувствует в комедийных сценах фильма. Но в его 54 года он предстаёт настоящим профессионалом по борьбе с глупым сюжетом, а помогают ему в этом серьёзное лицо, стиснутые челюсти и сверхчеловеческая преданность всему проекту. Я не уверен, что этот бессмысленный, невзрачный и порой разухабистый фильм про Мумию — именно то, как студия видела начало своей «Тёмной вселенной». Но он в принципе неплох и способен заинтересовать, что же случится дальше. Автор Крис Нашауэти

Брайан Труитт, автор портала USA Today, поставил фильму 75 баллов. Он сравнил картину со старой гробницей, которая напичкана сюрпризами. Причём доставляют они «постыдное удовольствие» — то, что в английском зовётся guilty pleasure. То есть, снято дурно, но такое вполне может понравиться. Все эти неожиданности, по словам Брайана, наполнены юмором, ужасом и безудержной глупостью.

Новая «Мумия» делает реверанс в сторону всех предыдущих фильмов. В ней есть пугающая романтика классики 1932 года Бориса Карлоффа и авантюрный дух недавнего ремейка с Бренданом Фрейзером. Хотя теперь в фильме стало меньше «Индианы Джонса» и больше «Ходячих мертвецов» и «Зомби по имени Шон». […] Автор Брайан Труитт

Рецензент также отметил визуальную часть фильма. Автор хвалит образ самой Мумии и грим актрисы, но в то же время не все спецэффекты ему пришлись по душе.

[…] Но настоящая красота скрывается в мумифицированной Бутелле. Это сногсшибательная работа, схожая с настоящим искусством, особенно все эти иероглифы на теле. За ней повсюду следуют птицы, огромные крысы и жуки, и при этом сама Аманет двигается отнюдь не как монстр. Наоборот, она грациозна, словно вернулась с Трансильванской недели моды. Визуальное зрелище в целом напоминает кучу, где всё смешали. С одной стороны, Аманет и её прислужники выглядят отлично, с другой — странно. Например, восставшие английские крестоносцы XII-века века плавают как настоящие чемпионы мира. Брайан Труитт

Таша Робинсон из The Verge поставила ленте 57 баллов. По её мнению, главный недостаток фильма — он похож на один сплошной трейлер. Почти на каждом переломном моменте зрителям напоминают, что лента — всего лишь большой пролог, разогревающий аппетит к бренду «Тёмная вселенной». Таша считает, что такой подход может окупиться в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной, как сейчас, создаётся ощущение, что в кинотеатре смотришь не фильм, а расширенный трейлер.

«Мумия» напоминает пилотный эпизод сериала. В ней со всей ответственностью подошли к тому, чтобы подготовить основную историю и ключевых персонажей. Как минимум, это говорит о том, что будущая серия фильмов помнит о своих корнях и о зрителях, которым приходятся по нраву юмористические диалоги и плотный экшен. Но, к сожалению, это совсем ничего не говорит о самом фильме. В нём нет никакого оригинального подхода к рассказыванию историй: ни с точки зрения целой киновселенной, ни с точки зрения отдельного фильма про монстров. Таша Робинсон

Дэниэл Крюпа из IGN поставил фильму 55 баллов. Он начал рецензию со слов «Я никогда не думал, что буду скучать на фильме, в котором бегает Том Круз». По его мнению, новая «Мумия» настолько изнурительна, беспощадна и бедна на интриги, что в последнем акте Дэниэлу приходилось хоть как-то стараться, чтобы получить удовольствие от походки Тома Круза.

«Мумия» прогнила не до конца. Но учитывая её родословную и непомерные амбиции на будущее, фильм получился на редкость посредственным и проходным. В некоторых моментах лента тяготеет к хоррору и показывает нечто захватывающее и отличное от прочих голливудских блокбастеров. Но почти сразу же эти моменты оказываются погребены под невзрачным и выматывающим экшеном. Будучи первой главой в грядущей «Тёмной вселенной», «Мумия» способна продемонстрировать проблески чего-то интересного и многообещающего, но это далеко не самый прочный фундамент. Дэниэл Крюпа