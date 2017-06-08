8 июня в прокат вышла «Мумия» — новый перезапуск классической истории о могучем восставшем мертвеце египетского происхождения. Многие из нас при слове «Мумия» сразу вспоминают комедийно-приключенческий фильм с Бренданом Фрейзером 1999 года. От новой версии с Томом Крузом, Софией Бутеллой и Расселом Кроу в главных ролях мы ждали, что он хотя бы не посрамит предшественника. Но перед фильмом стоит и другая задача — положить начало киновселенной Dark Universe. И судя по первым отзывам, получилось не очень. 

Кинокритики и журналисты встретили фильм весьма прохладно. Сейчас его рейтинги на Metacritic и Rotten Tomatoes составляют 39% и 25% соответственно.

«...»: появились первые отзывы на новую «Мумию» с Томом Крузом 1

Крис Нашауэти из Entertainment Weekly поставил ленте 67 баллов. По его словам, фильм напоминает сшитого из частей монстра Франкенштейна: немного «Американского оборотня в Лондоне», немного «Индианы Джонса и последнего крестового похода», сверху всё присыпано «Джекиллом и Хайдом» и «Армией тьмы». Рецензент считает, что фильм получился вымученным и никому не нужным, как и сюжет, за которым следило целое собрание сценаристов. Единственным преимуществом фильма он называет Тома Круза.

Круз не слишком комфортно себя чувствует в комедийных сценах фильма. Но в его 54 года он предстаёт настоящим профессионалом по борьбе с глупым сюжетом, а помогают ему в этом серьёзное лицо, стиснутые челюсти и сверхчеловеческая преданность всему проекту. Я не уверен, что этот бессмысленный, невзрачный и порой разухабистый фильм про Мумию — именно то, как студия видела начало своей «Тёмной вселенной». Но он в принципе неплох и способен заинтересовать, что же случится дальше.

Автор Крис Нашауэти

«Не фильм, а пилотный эпизод сериала»: появились первые отзывы на новую «Мумию» с Томом Крузом

Брайан Труитт, автор портала USA Today, поставил фильму 75 баллов. Он сравнил картину со старой гробницей, которая напичкана сюрпризами. Причём доставляют они «постыдное удовольствие» — то, что в английском зовётся guilty pleasure. То есть, снято дурно, но такое вполне может понравиться. Все эти неожиданности, по словам Брайана, наполнены юмором, ужасом и безудержной глупостью.

Новая «Мумия» делает реверанс в сторону всех предыдущих фильмов. В ней есть пугающая романтика классики 1932 года Бориса Карлоффа и авантюрный дух недавнего ремейка с Бренданом Фрейзером. Хотя теперь в фильме стало меньше «Индианы Джонса» и больше «Ходячих мертвецов» и «Зомби по имени Шон».

[…]

Автор Брайан Труитт

Рецензент также отметил визуальную часть фильма. Автор хвалит образ самой Мумии и грим актрисы, но в то же время не все спецэффекты ему пришлись по душе.

[…] Но настоящая красота скрывается в мумифицированной Бутелле. Это сногсшибательная работа, схожая с настоящим искусством, особенно все эти иероглифы на теле. За ней повсюду следуют птицы, огромные крысы и жуки, и при этом сама Аманет двигается отнюдь не как монстр. Наоборот, она грациозна, словно вернулась с Трансильванской недели моды.

Визуальное зрелище в целом напоминает кучу, где всё смешали. С одной стороны, Аманет и её прислужники выглядят отлично, с другой — странно. Например, восставшие английские крестоносцы XII-века века плавают как настоящие чемпионы мира.

Брайан Труитт

«Не фильм, а пилотный эпизод сериала»: появились первые отзывы на новую «Мумию» с Томом Крузом 1

Таша Робинсон из The Verge поставила ленте 57 баллов. По её мнению, главный недостаток фильма — он похож на один сплошной трейлер. Почти на каждом переломном моменте зрителям напоминают, что лента — всего лишь большой пролог, разогревающий аппетит к бренду «Тёмная вселенной». Таша считает, что такой подход может окупиться в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной, как сейчас, создаётся ощущение, что в кинотеатре смотришь не фильм, а расширенный трейлер.

«Мумия» напоминает пилотный эпизод сериала. В ней со всей ответственностью подошли к тому, чтобы подготовить основную историю и ключевых персонажей. Как минимум, это говорит о том, что будущая серия фильмов помнит о своих корнях и о зрителях, которым приходятся по нраву юмористические диалоги и плотный экшен. Но, к сожалению, это совсем ничего не говорит о самом фильме. В нём нет никакого оригинального подхода к рассказыванию историй: ни с точки зрения целой киновселенной, ни с точки зрения отдельного фильма про монстров.

Таша Робинсон

«Не фильм, а пилотный эпизод сериала»: появились первые отзывы на новую «Мумию» с Томом Крузом 2

Дэниэл Крюпа из IGN поставил фильму 55 баллов. Он начал рецензию со слов «Я никогда не думал, что буду скучать на фильме, в котором бегает Том Круз». По его мнению, новая «Мумия» настолько изнурительна, беспощадна и бедна на интриги, что в последнем акте Дэниэлу приходилось хоть как-то стараться, чтобы получить удовольствие от походки Тома Круза.

«Мумия» прогнила не до конца. Но учитывая её родословную и непомерные амбиции на будущее, фильм получился на редкость посредственным и проходным. В некоторых моментах лента тяготеет к хоррору и показывает нечто захватывающее и отличное от прочих голливудских блокбастеров. Но почти сразу же эти моменты оказываются погребены под невзрачным и выматывающим экшеном. Будучи первой главой в грядущей «Тёмной вселенной», «Мумия» способна продемонстрировать проблески чего-то интересного и многообещающего, но это далеко не самый прочный фундамент.

Дэниэл Крюпа

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.