Несколько недель назад студия Universal анонсировала «Тёмную вселенную» (Dark Universe) — кинофраншизу, которая перезапустит истории классических монстров студии и соединит их в общую вселенную. Сюжеты будут строиться вокруг монстра Франкенштейна, доктора Джекилла, Человека-невидимки и Мумии. Теперь к ним присоединятся ещё и Призрак оперы и Горбун из Нотр-дама. Об этом сообщил портал io9 со ссылкой на режиссёра новой «Мумии» Алекса Куртцмана.

Мы знаем, что собираемся снимать «Франкенштейна», «Невесту Франкенштейна», «Дракулу», «Тварь из Чёрной лагуны», «Призрака оперы», «Горбуна из Нотр-Дама» и «Человека-невидимку». Режиссёр Алекс Куртцман

Издание отметило, что Квазимодо и Призрак оперы в современном антураже будут выглядеть крайне странно. Истории этих героев сильно привязаны к своим временным эпохам. Впрочем, подчёркивают в io9, создатели киновселенной могут наделить Горбуна и Призрака оперы бессмертием, а значит, они без труда могли дожить до наших дней.

Однако киновселенную ждёт не слишком удачный старт. Кинокритики и журналисты встретили фильм весьма прохладно. Сейчас его рейтинги на Metacritic и Rotten Tomatoes составляют 39% и 25% соответственно. Кроме того, фильму пророчат кассовый провал на родине — от 35 до 42 миллионов долларов, и лишь сборы по всему миру смогут исправить ситуацию.