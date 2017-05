Студия Universal официально анонсировала свою новую киновселенную монстров. Она будет называться Dark Universe («Тёмная вселенная»), и фильм «Мумия» положит ей начало. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Welcome to a new world of gods and monsters. #DarkUniverse https://t.co/yMPyGVMcvH pic.twitter.com/Yg1KAxg4WX

— #DarkUniverse (@darkuniverse) May 22, 2017