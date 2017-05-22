Студия Universal официально анонсировала свою новую киновселенную монстров. Она будет называться Dark Universe («Тёмная вселенная»), и фильм «Мумия» положит ей начало. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Следующим фильмом после «Мумии» станет «Невеста Франкенштейна», которая выйдет 14 февраля 2019 года. Ленту поставит режиссёр Билл Кондон («Красавица и чудовище», «Сумерки. Сага: Рассвет»), а роль монстра Франкейнштейна исполнит актёр Хавьер Бардем («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Вместе фильмы положат начало новой киновселенной, куда войдёт ещё несколько сольников и кроссовер, в котором все персонажи будут действовать заодно.

На промо-фотографии Universal показали главных героев этой киновселенной: доктор Джекилл (Рассел Кроу), Монстр Франкенштейна (Хавьер Бардем), Ник Мортон (Том Круз), Человек-невидимка (Джонни Депп) и Мумия (София Бутелла).

На отечественные экраны «Мумия» выйдет уже 8 июня.

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