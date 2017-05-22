Студия Universal официально анонсировала свою новую киновселенную монстров. Она будет называться Dark Universe («Тёмная вселенная»), и фильм «Мумия» положит ей начало. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Welcome to a new world of gods and monsters. #DarkUniverse https://t.co/yMPyGVMcvH pic.twitter.com/Yg1KAxg4WX
— #DarkUniverse (@darkuniverse) May 22, 2017
Следующим фильмом после «Мумии» станет «Невеста Франкенштейна», которая выйдет 14 февраля 2019 года. Ленту поставит режиссёр Билл Кондон («Красавица и чудовище», «Сумерки. Сага: Рассвет»), а роль монстра Франкейнштейна исполнит актёр Хавьер Бардем («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Вместе фильмы положат начало новой киновселенной, куда войдёт ещё несколько сольников и кроссовер, в котором все персонажи будут действовать заодно.
На промо-фотографии Universal показали главных героев этой киновселенной: доктор Джекилл (Рассел Кроу), Монстр Франкенштейна (Хавьер Бардем), Ник Мортон (Том Круз), Человек-невидимка (Джонни Депп) и Мумия (София Бутелла).
На отечественные экраны «Мумия» выйдет уже 8 июня.
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