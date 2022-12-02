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    Новости

    Робозвери и Оптимус Прайм в трейлере Transformers: Rise of the Beasts

    2 декабря 2022
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    02.12.2022
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    Paramount поделилась первым трейлером Transformers: Rise of the Beasts — новой части «Трансформеров», которая будет посвящена робозверям.

    Действие картины развернётся в 1990-х и представит ещё три «ветви» трансформеров: максималов (потомки автоботов), предаконов (механические драконы, когда-то были самыми опасными хищниками на Кибертроне) и террорконов (воскрешённые роботы, своего рода «зомби»). Они присоединятся к вечному конфликту автоботов и десептиконов.

    «Восхождение звероботов» поставил Стивен Кейпл-мл. («Крид 2», «Земля обетованная»), а главные роли исполнили Мишель Йео, Питер Динклэйдж, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.

    Постер

    Робозвери и Оптимус Прайм в трейлере Transformers: Rise of the Beasts

    До кинотеатров новые виды трансформеров доберутся 9 июня.

    Оригинальный анимационный сериал про робозверей выходил с 1996-го по 1999-й, всего успели отрисовать три сезона.

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     Кот-император |  23.06.2021

    Съёмки уже начались.

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