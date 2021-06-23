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    Новости

    Оптимус Прайм и зомби-роботы: детали о Transformers: Rise of the Beasts, новом фильме франшизы

    23 июня 2021
    23.06.2021
    1004
    1 минута на чтение
    Оптимус Прайм и зомби-роботы: детали о Transformers: Rise of the Beasts, новом фильме франшизы 1

    Paramount рассказала подробности о новом фильме про трансформеров. Студия снова готовит мягкий перезапуск — примерно так, как это было с «Бамблби».

    Картина называется «Трансформеры: Восстание зверей», её действие развернётся 1990-е. Её ставит Стивен Кейпл («Крид 2»). Главные роли сыграют Энтони Рамос («Гамильтон», «На высотах») и Доминик Фишбэк («Иуда и чёрный мессия»). Ещё в касте задействована звезда «Декстера» Луна Лорен Велес, которая воплотит мать героя Рамоса. Детали об их персонажах держатся в секрете, но известно, что действие развернётся в Бруклине.

    «Восстание зверей» покажет новые фракции роботов: Максималов (потомки автоботов, разделяют их философию о том, что любая форма жизни ценна), Предаканов (соперники Максималов, превращаются в зверей-хищников) и Террорконов (мёртвые трансформеры, практически робозомби). Главным злодеем станет Плеть (Scourge, переводят как Скурдж), лидер Террорконов. Он будет отличаться от той версии, которую нам показывали в фильмах про трансформеров.

    Среди знакомых лиц точно будет Оптимус Прайм — с дизайном первого поколения.

    Съёмки фильма уже начались, выпустить его хотят в 2022-м.

    Ранее Netflix представил финальную часть трилогии «Война за Кибертрон» — нового анимационного сериала про Трансформеров. В Kingdom роботы прибудут на Землю и повстречают динозавров 29 июля.

    Оригинальный анимационный сериал выходил с 1996-го по 1999-й, всего успели отрисовать три сезона. Не похоже, что создатели фильма возьмут за основу его сюжет.

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    «Бамблби» — лучший фильм про Трансформеров!

     Юлий Ким младший |  13.12.2018

    После Майкла Бэя казалось, что про трансформеров нельзя снимать хорошо. Можно! Новый фильм — это трогательное кино в духе «ВАЛЛ•И» и в атмосфере 80-х.

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