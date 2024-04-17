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    «Ролевик»: новый фестиваль настольных ролевых игр пройдёт 20 апреля

    17 апреля 2024
    Фото аватара
    17.04.2024
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    «Ролевик»: новый фестиваль настольных ролевых игр пройдёт 20 апреля 1

    20 апреля в Москве Hobby World проведёт фестиваль «Ролевик», посвященный настольным ролевым играм. Здесь пройдут игры по разным системам —Dungeons & Dragons, Pathfinder, «Зов Ктулху», «Ведьмак» и новинки от российских игроделов — «Тройка» и «Звездное веретено».

    Конвент рассчитан на игроков с самым разным опытом, как знатоков, так и новичков. Для опытных игроков пройдут приключения на 4—8 часов, на которые нужно записаться заранее. Новички смогут сыграть в короткие обучающие игры на 2 часа без записи.

    Помимо игр, на конвенте пройдут лекции, где представители издательств расскажут о новинках настольных ролевых, о том, как их создают и локализуют, а опытные игроки и мастера — о том, как сделать игру интереснее. Среди лекторов:

    • представители студии «Пандора Бокс» и издательства «Рыжий Библиотекарь»,
    • разработчики российских НРИ «Звездное веретено» и «Тройка»,
    • гейм-дизайнер компании KamaGames,
    • ведущий YouTube-шоу «Подземелья Чикен Карри» Александр Бреганов.

    Фестиваль пройдет в лофте Format Loft по адресу Спартаковская площадь, 16/15с6 с 11:00 до 21:00 вечера. Вход бесплатный.

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