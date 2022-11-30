«Росмэн» запустило литературный конкурс для авторов направления young adult

Иллюстрация: сериал «Магистр дьявольского культа»

Издательство «Росмэн» анонсировало литературный творческий конкурс в рамках недавно запущенного импринта «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.

Работы на конкурс будут приниматься с 30 ноября 2022-го по 17 апреля 2023-го. Всего основных номинаций две.

«Кислород. Текст»

Принимаются художественные произведения для молодежной аудитории в четырёх основных направлениях:

темное фэнтези — фэнтези, которое включает в себя элементы ужаса, непременно представляет мрачную атмосферу. В основе может иметь как традиционное, так и городское фэнтези;

азиатские мотивы — произведения реалистического толка или с фантастическим допущением (традиционное или городское фэнтези), сеттинг которых базируется на реалиях и культуре Китая, Японии или Кореи;

молодежная драма. Обязательным элементом будет берущее за душу повествование, полное драматических, а порой и трагических событий, оставляющих сильное впечатление. Это может быть как произведение реалистического толка, так и с фантастическими допущениями (магический реализм, мистика, городское фэнтези);

ретеллинг — фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты широко известных сказок или произведений классической литературы.

«Кислород. Арт»

В этой номинации работы принимаются почти по тем же направлениям:

темное фэнтези;

азиатские мотивы;

молодежная драма;

ретеллинг;

таро и метафорические карты.

Полуфиналистов представят 19 июня 2023 года.

Вот кто войдёт в жюри: