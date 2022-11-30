«Росмэн» запустило литературный конкурс для авторов направления young adult

Иллюстрация: сериал «Магистр дьявольского культа»
Издательство «Росмэн» анонсировало литературный творческий конкурс в рамках недавно запущенного импринта «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.
Работы на конкурс будут приниматься с 30 ноября 2022-го по 17 апреля 2023-го. Всего основных номинаций две.
«Кислород. Текст»
Принимаются художественные произведения для молодежной аудитории в четырёх основных направлениях:
- темное фэнтези — фэнтези, которое включает в себя элементы ужаса, непременно представляет мрачную атмосферу. В основе может иметь как традиционное, так и городское фэнтези;
- азиатские мотивы — произведения реалистического толка или с фантастическим допущением (традиционное или городское фэнтези), сеттинг которых базируется на реалиях и культуре Китая, Японии или Кореи;
- молодежная драма. Обязательным элементом будет берущее за душу повествование, полное драматических, а порой и трагических событий, оставляющих сильное впечатление. Это может быть как произведение реалистического толка, так и с фантастическими допущениями (магический реализм, мистика, городское фэнтези);
- ретеллинг — фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты широко известных сказок или произведений классической литературы.
«Кислород. Арт»
В этой номинации работы принимаются почти по тем же направлениям:
- темное фэнтези;
- азиатские мотивы;
- молодежная драма;
- ретеллинг;
- таро и метафорические карты.
Полуфиналистов представят 19 июня 2023 года.
Вот кто войдёт в жюри:
- Анна Журко — преподаватель Британской высшей школы дизайна и художник;
- Мария Покусаева — книжный блогер и писатель;
- Анастасия Максимова — писатель (Уна Харт) и представитель бюро «Литагенты
существуют»;
- Алим Велитов, Юлия Никитина, Юлия Тар — художники и иллюстраторы;
- Валерий Гольников — иллюстратор, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru;
- Юля Books around me — блогер;
- Борис Невский — редактор книжного раздела «Мира фантастики»;
- Екатерина Глатерман — руководитель авторско-правового отдела ГК
«ЛитРес»;
- эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.
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