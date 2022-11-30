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    Новости

    «Росмэн» запустило литературный конкурс для авторов направления young adult

    30 ноября 2022
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    30.11.2022
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    1 минута на чтение
    «Росмэн» запустило литературный конкурс для авторов направления young adult

    Иллюстрация: сериал «Магистр дьявольского культа»

    Издательство «Росмэн» анонсировало литературный творческий конкурс в рамках недавно запущенного импринта «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.

    Работы на конкурс будут приниматься с 30 ноября 2022-го по 17 апреля 2023-го. Всего основных номинаций две.

    «Кислород. Текст»

    Принимаются художественные произведения для молодежной аудитории в четырёх основных направлениях:

    • темное фэнтези — фэнтези, которое включает в себя элементы ужаса, непременно представляет мрачную атмосферу. В основе может иметь как традиционное, так и городское фэнтези;
    • азиатские мотивы — произведения реалистического толка или с фантастическим допущением (традиционное или городское фэнтези), сеттинг которых базируется на реалиях и культуре Китая, Японии или Кореи;
    • молодежная драма. Обязательным элементом будет берущее за душу повествование, полное драматических, а порой и трагических событий, оставляющих сильное впечатление. Это может быть как произведение реалистического толка, так и с фантастическими допущениями (магический реализм, мистика, городское фэнтези);
    • ретеллинг — фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты широко известных сказок или произведений классической литературы.

    «Кислород. Арт»

    В этой номинации работы принимаются почти по тем же направлениям:

    • темное фэнтези;
    • азиатские мотивы;
    • молодежная драма;
    • ретеллинг;
    • таро и метафорические карты.

    Полуфиналистов представят 19 июня 2023 года.

    Вот кто войдёт в жюри:

    • Анна Журко — преподаватель Британской высшей школы дизайна и художник;
    • Мария Покусаева — книжный блогер и писатель;
    • Анастасия Максимова — писатель (Уна Харт) и представитель бюро «Литагенты
      существуют»;
    • Алим Велитов, Юлия Никитина, Юлия Тар — художники и иллюстраторы;
    • Валерий Гольников — иллюстратор, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru;
    • Юля Books around me — блогер;
    • Борис Невский — редактор книжного раздела «Мира фантастики»;
    • Екатерина Глатерман — руководитель авторско-правового отдела ГК
      «ЛитРес»;
    • эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

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