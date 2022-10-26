Российские роботы выиграли в футбол у бразильцев

Российская команда робототехников Starkit выиграла сразу два титула в открытом чемпионате Бразилии по робофутболу: в категориях Humanoid League KidSize (роботы высотой от 40 до 90 см) и Standard Platform League (стандартные роботы, одинаковые у всех команд).

Робофутбол — спорт, в котором соревнуются команды по четыре робота-футболиста (три полевых игрока и вратарь). По сравнению с реальным футболом тут небольшие поля (6,75 на 4,5 м), ворота (110 х 180 см) и мячи (200 г, диаметр 16 мм), а таймы длятся по 10 минут. Роботы полностью автономны, они не управляются дистанционно, а заранее запрограммированы распознавать мяч и ворота.

Starkit — команда Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ; программы для роботов создавали специалисты под руководством кандидата технических наук Романа Горбачева. В 2021 году они уже выигрывали чемпионат мира по робофутболу — Robocup. К сожалению, из-за военных действий в 2022 году команда не смогла принять участие в основном чемпионате, но для наших робоспортсменов остался доступен открытый чемпионат Бразилии.

Финальные матчи прошли в Сан-Пауло, в Университетском центре Образовательного фонда имени Игнатия Лойолы. В обеих лигах россияне разгромили соперников с впечатляющим счётом. Команда Starkit HL выиграла три матча всухую и победила в финале со счётом 6:0. Команда Starkit SPL только в финале пропустила один мяч, выиграв со счётом 10:1.

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