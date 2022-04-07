Российский робот научился делать себе кофе

Российская компания «Промобот» представила своего нового человекоподобного робота-компаньона под названием Robo-C.
Эта модель отличается подвижными руками, с помощью которых робот может брать предметы и выполнять различные действие — например, сварить себе кофе в кофемашине.
У него есть три режима:
- Базовая жестикуляция при общении;
- Движения по команде извне (можно попросить его помахать рукой);
- Движения по команде инженера-разработчика.
В будущем разработчики Robo-C хотят научить его писать на различных языках и рисовать.
Помимо этого робот может копировать эмоции человека: двигать глазами, бровями, губами и другими механическими мышцами. Также он готов поддержать разговор и отвечать на вопросы.
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