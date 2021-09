Ровер Perseverance добыл первый образец марсианского грунта

Главный инженер проекта Perseverance сообщил, что в рамках миссии марсоходу всё же удалось добыть первый образец грунта с планеты.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core. Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Я просверлил мою каменную цель, моя команда начнёт изучать дополнительные данные и изображения, чтобы подтвердить, удалось ли нам извлечь и сохранить неповреждённый крен

В твиттере ровера отмечается, что первые изображения получили нечёткими — нужно сделать повторные снимки при дополнительном освещении.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube. Read more: https://t.co/MqeD68KqYw pic.twitter.com/VYXErWrrEb — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

А на этой гифке можно увидеть, как используется технология ударно-вращательного движения, при помощи которой добывают образцы.

Next step: drilling. I’ve checked out my new target rock from all different angles, and I’m ready to try again for my first core sample. #SamplingMars https://t.co/fFOqkM5Lsj pic.twitter.com/FbxmO6VUy2 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 31, 2021

Посмотреть все фотографии с миссии можно на сайте NASA.

Первый раз марсоход попытался добыть образец грунта ещё в начале августа, но в итоге данные показали, что в пробирке не оказалось грунта.

Миссия ровера стартовала 18 февраля — спустя семь месяцев полёта к планете. Аппарат совершил автоматическую посадку без дистанционного управления.