У марсохода «Персеверанс» не получилось взять первый образец марсианского грунта

Фото: NASA

Марсоход Perseverance («Упорство»), запущенный в прошлом году, успешно пробурил первую скважину в грунте. Однако данные, отправленные на Землю марсоходом после его первой попытки сбора образцов марсианского грунта, показали, что во время первоначального сбора проб не было собрано никаких горных пород.

Согласно сообщению, в ближайшие несколько дней специалисты проведут анализ данных с целью узнать причину неудачи. Предварительное заключение инженеров NASA гласит, что, вероятнее всего, причиной стало иное поведение грунта во время бурения, нежели предсказывали расчеты, а не неполадки в системе взятия образцов. Об этом сообщается в пресс-релизе космического агентства.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021