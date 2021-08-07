У марсохода «Персеверанс» не получилось взять первый образец марсианского грунта

Фото: NASA

Марсоход Perseverance («Упорство»), запущенный в прошлом году, успешно пробурил первую скважину в грунте. Однако данные, отправленные на Землю марсоходом после его первой попытки сбора образцов марсианского грунта, показали, что во время первоначального сбора проб не было собрано никаких горных пород.

Согласно сообщению, в ближайшие несколько дней специалисты проведут анализ данных с целью узнать причину неудачи. Предварительное заключение инженеров NASA гласит, что, вероятнее всего, причиной стало иное поведение грунта во время бурения, нежели предсказывали расчеты, а не неполадки в системе взятия образцов. Об этом сообщается в пресс-релизе космического агентства.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021

Марсоход Perseverance («Упорство») прибыл на Марс в феврале 2021 года с дроном Ingenuity («Изобретательность») на борту ракеты-носителя Atlas V. В начале июля специальные инструменты Perseverance совершили весь цикл необходимых операций по сбору пробы грунта.Согласно данным, операция прошла в штатном режиме.

Марсоход содержит 43 пробоотборные трубки для взятия образцов с разных точек кратера Езеро, точнее, той его части, в которой, предположительно, располагалась дельта древней реки. Он собрал образцы горных пород и реголита для будущего анализа на Земле.

Механизм работает следующим образом: пустая трубка с открытым концом располагается внутри буровой насадки, и в ходе операции бур удаляет грунт вокруг себя, опускается, а нетронутая центральная часть грунта отправляется в трубку. Затем трубка перемещается в карусельный механизм манипулятором, откуда её принимает другой манипулятор и переносит её в инструменты для съемки и оценки взятого объема, а после — в систему хранения.

После того, как марсоход соберет образцы, он оставит их в одной из точек кратера. В конце 2020-х годов к Марсу прилетит спускаемый аппарат с ракетой и небольшим марсоходом, который заберёт подготовленные для него образцы и отправит их на Землю. Ученые на нашей планете сосредоточатся на поиске признаков жизни, пусть даже погибшей — например, следов простейших бактерий.

На Марсе сейчас работает станция InSight и ровер Curiosity (последний — с 2012 года!). Также примерно в одно время с «Персеверансом» на Марс отправился аппарат китайской миссии.