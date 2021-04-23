Роверу Perseverance удалось на Марсе добыть кислород

Фотография: NASA/JPL-Caltech

NASA объявило, что в 60-й день миссии на Красной планете роверу Perseverance удалось при помощи аппарата MOXIE (его можно различить на фотографии к статье) добыть немного кислорода.

Устройство переработало в кислород воздух Марса (на 96% состоит из углекислого газа). Как пишет The Business Insider, объём полученного в ходе демонстрации кислорода составил 5,4 грамма — этого хватит космонавту примерно на 10 минут вне космического аппарата.

Учёные отмечают, что успех операции — очень важный шаг для будущих пилотируемых миссий на Марсе.

Это критический важный шаг для преобразования углекислого газа в кислород на Марсе. Нам ещё есть, над чем поработать с MOXIE, но результат демонстрации этой технологии даёт надежду, что мы приближаемся к нашей цели — когда-нибудь увидеть людей на Марсе. Кислород важен не только для дыхания. От него зависит ещё и ракетное топливо. Будущие исследовали смогут создавать кислород на Марсе, чтобы обеспечить топливо для путешествия на Землю. Джим Рейтер, помощник администратора Управления космических технологий NASA

Миссия ровера стартовала 18 февраля — спустя семь месяцев полёта к планете. Аппарат совершил автоматическую посадку без дистанционного управления.