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    Ruined King: A League of Legends Story выходит сегодня — и другие анонсы Riot Forge

    16 ноября 2021
    16.11.2021
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    Издатель Riot Forge провел трансляцию, в рамках которой сделал несколько важных анонсов по вселенной League of Legends.

    Ролевая игра с пошаговыми боями Ruined King: A League of Legends Story выйдет до конца сегодняшнего дня на всех основных платформах — Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.

    По словам разработчик, сюжет поймут даже те, кто раньше не был знаком со вселенной «Лиги легенд».

    Также Riot Forge представила адвенчуру Song of Nunu, в которой игроки возьмут на себя роль мальчика по имени Нуну.

    По сюжету герой вместе со своим лучшим другом и по совместительству снежным медведем Виллумпом ищет пропавшую во Фрейорльде маму.

    Релиз состоится в 2022 году на Nintendo Switch.

    А еще показали стильный экшен-платформер Convergence: A League of Legends Story, посвященный молодому изобретателю Экко, который создал эдакую машину времени.

    Игра выйдет в 2022 году.

    Кроме того, сегодня на Nintendo Switch и ПК выходит ритм-платформер Hextech Mayhem с Зиггсом в центре сюжета.

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