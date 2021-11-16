Ruined King: A League of Legends Story выходит сегодня — и другие анонсы Riot Forge

Издатель Riot Forge провел трансляцию, в рамках которой сделал несколько важных анонсов по вселенной League of Legends.

Ролевая игра с пошаговыми боями Ruined King: A League of Legends Story выйдет до конца сегодняшнего дня на всех основных платформах — Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.

По словам разработчик, сюжет поймут даже те, кто раньше не был знаком со вселенной «Лиги легенд».

Также Riot Forge представила адвенчуру Song of Nunu, в которой игроки возьмут на себя роль мальчика по имени Нуну.

По сюжету герой вместе со своим лучшим другом и по совместительству снежным медведем Виллумпом ищет пропавшую во Фрейорльде маму.

Релиз состоится в 2022 году на Nintendo Switch.

А еще показали стильный экшен-платформер Convergence: A League of Legends Story, посвященный молодому изобретателю Экко, который создал эдакую машину времени.

Игра выйдет в 2022 году.

Кроме того, сегодня на Nintendo Switch и ПК выходит ритм-платформер Hextech Mayhem с Зиггсом в центре сюжета.