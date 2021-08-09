Сборы «Отряда самоубийц» Ганна в первый уикенд не оправдали ожидания. Фильм уступает «Хищным птицам» и «Отряду» 2016-го

Начало недели встречаем с новостями по одному из самых ожидаемых супергеройских боевиков — «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна. Как ни странно, фильм показывает слабые результаты в прокате. За первый уикенд картина в домашнем прокате собрала 26,5 миллионов долларов — это сильно меньше ожиданий Warner Bros., которая прочила ей около 40 миллионов. Суммарные сборы по миру — 72,2 миллиона.

Для сравнения, касса «Отряда самоубийца» Дэвида Эйра в 2016-м только в США за первые выходные составила 133 миллиона. Показатели ниже даже цифр «Хищных птиц» — история Харли Квинн в 2020-м стартовала с цифры 36,6 миллиона.

При этом в ряде стран блокбастер Ганна вышел на первое место по сборам — в Бразилии, Мексике, Испании, Италии и в России. По данным ЕАИС, фильм опередил «Круиз по джунглям» и «Время» Шьямалана.

Низкие сборы в прокате сопряжены с двумя причинами — опасениями зрителей из-за новой формы коронавирусной инфекции (штамм «дельтма») и возможностью посмотреть фильм на HBO Max, где «Отряд» вышел одновременно с релизом в США в рамках гибридной стратегии Warner Bros.

По словам главы HBO Max Энди Форсселла, блокбастер Ганна стал вторым самым просматриваемым фильмом на сервисе из списка всех фильмов WB, вышедших в рамках гибридной стратегии. Источники THR говорят, что на первом месте находится «Мортал Комбат». Конкретные цифры компания не называет.