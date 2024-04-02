Сэм Рэйми не работает над Человеком-пауком 4 с Тоби Магуайром

В начале 2024 года появилось много слухов, что Sony и Marvel хотят сделать еще один фильм про Человека-паука с Тоби Магуайром и Сэмом Рэйми.

Рэйми отметил, что тоже читал об этом в СМИ, но сам он об это ничего не слышал от компаний. Соответственно, сам он точно им не занимается.

По его словам, у него хорошие отношения с Marvel после работы над «Доктором Стрэнджем: В мультивселенной безумия». Поэтому, как считает постановщик, если бы проект запустили в работу, то он бы об этом узнал.

Более того, Сэм не думает, что компаниям это интересно с учетом популярности и кассового успеха трилогии «Человека-паука» с Томом Холландом.