Шон Леви: «Дэдпул и Росомаха» — это не «Дэдпул 3»

Режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви рассказал, что новый фильм — это не совсем триквел про болтливого наемника.

Это третий по счету фильм во франшизе, но это не «Дэдпул 3».

Это самостоятельный фильм про двух культовых персонажей, который не пытается копировать предыдущие две части.

Картина в равной степени уделит внимание и Дэдпулу (Райан Рейнольдс), и Росомахе (Хью Джекман).

Премьера состоится 26 июля 2024 года.