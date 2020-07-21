Skydance объявила даты выхода мультфильмов Luck и Spellbound. Над одним из них работает Джон Лассетер

Skydance поделилась несколькими новостями о своих будущих анимационных проектах.
Прежде всего, компания расширила партнёрство с Paramount Pictures, с которой ныне работает над оригинальным анимационным мюзиклом Spellbound (не путать с одноимённой анимационной короткометражкой). Его действие разворачивается в волшебном мире вокруг девочки, которая должна разрушить чары, разделившие её королевство на две части. Ставит мультфильм Вики Дженсон — она снимала первую часть«Шрека» и «Подводную братву», участвовала в ещё более чем двадцати анимационных проектах. Сценарий написали Лорен Хинек, Элизабет Мартин и Линда Вулвертон. Выход картины намечен на 11 ноября 2022 года.
Также Skydance и Paramount готовят анимационный фильм Luck. Им занимаются бывший шеф Pixar Джон Лассетер и Холли Эдвардс. Его ставит Пегги Холмс («Феи: Тайна зимнего леса», «Русалочка: Начало истории Ариэль»). О сюжете известно не очень много — в центре окажется крайне невезучая девушка, которой доведётся попасть в «мир удачи и неудачи». Luck первоначально должен был выйти весной 2021-го, но в итоге его сдвинули аж на 18 февраля 2022-го.
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