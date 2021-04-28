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    Новости

    СМИ: Адам Вингард может вернуться во «Вселенную монстров», слухи про «Сына Конга»

    28 апреля 2021
    Кот-император
    28.04.2021
    1039
    1 минута на чтение
    СМИ: Адам Вингард может вернуться во «Вселенную монстров», слухи про «Сына Конга»

    Адам Вингард, режиссёр блокбастера «Годзилла против Конга», может снять и следующий фильм по «Вселенной монстров». По крайней мере, The Hollywood Reporter утверждает, что студия Legendary ведёт с ним переговоры. В таком случае Вингард станет первым режиссёром, который снимет более одного фильма по этой киновселенной.

    Неудивительно, что студия выбрала его: Вингард участвовал в разработке «Вселенной монстров» с самого начала, он работал над пре-продакшеном «Конга: Остров черепа» (и едва не стал его режиссёром), и наверняка у него много идей, как развивать эту сюжетную линию. Ну а «Годзилла против Конга» сумел привлечь зрителей в кинотеатры, несмотря на угрозу коронавируса, и собрал 406 миллионов долларов, став самым кассовым за время пандемии. Впрочем, по этой же причине переговоры будут сложными. Вингард уже получил ряд предложений от других студий: для Warner Bros. он снимает «живую» экранизацию мультсериала «Громокошки», а для Paramount — продолжение криминального боевика «Без лица».

    У будущего пятого фильма MonsterVerse пока нет ни даты, ни имён сценаристов, ни каких-либо намёков на сюжет. Будет ли это фильм про Кинг-Конга? Триквел про Годзиллу? Кроссовер с «Тихоокеанским рубежом», принадлежащим той же студии? Какие там могут появиться монстры? В кулуарах ходят слухи, что один из проектов сценария называется «Сын Конга», но это пока всё, что известно.

    О фильме

    «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик 5

    «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик

     Илья Глазков |  30.03.2021

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    Кот-император
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