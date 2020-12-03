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    Новости

    СМИ: Disney закрыл перезапуск «Утиных историй» после третьего сезона

    3 декабря 2020
    Кот-император
    03.12.2020
    1236
    0 минут на чтение
    СМИ: Disney закрыл перезапуск «Утиных историй» после третьего сезона

    Редактор издания Collider Дрю Тейлор обратил внимание на завирусившийся в сети хэштег #RenewDuckTales2017 («Продлите Duck Tales 2017») и неожиданно рассказал, что Disney уже несколько месяцев закрыл проект, но официально об этом ещё не объявил.

    Позднее информацию подтвердил продюсер, сценарист и раскадровщик мультсериала Фрэнк Ангонес.

    Третий сезон «Утиных историй» стартовал весной 2020-го, и пока что показали 18 серий. В первом сезоне вышло 23 эпизода, а во втором — 24. Вероятно, шоу ещё вернётся после хиатуса с оставшимися сериями. Мультсериал выходил на Disney XD.

    Ранее СМИ рассказали, что Disney работает над перезапуском «Чёрного плаща» для своего стриминг-сервиса. Но занимается им совершенно другая команда под руководством продюсеров Эвана Голдберга и Сета Рогена.

    В оригинальном мультсериале 1987 года всего вышло 4 сезона.

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    Кот-император
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