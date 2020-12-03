СМИ: Disney закрыл перезапуск «Утиных историй» после третьего сезона

Редактор издания Collider Дрю Тейлор обратил внимание на завирусившийся в сети хэштег #RenewDuckTales2017 («Продлите Duck Tales 2017») и неожиданно рассказал, что Disney уже несколько месяцев закрыл проект, но официально об этом ещё не объявил.
Позднее информацию подтвердил продюсер, сценарист и раскадровщик мультсериала Фрэнк Ангонес.
Третий сезон «Утиных историй» стартовал весной 2020-го, и пока что показали 18 серий. В первом сезоне вышло 23 эпизода, а во втором — 24. Вероятно, шоу ещё вернётся после хиатуса с оставшимися сериями. Мультсериал выходил на Disney XD.
Ранее СМИ рассказали, что Disney работает над перезапуском «Чёрного плаща» для своего стриминг-сервиса. Но занимается им совершенно другая команда под руководством продюсеров Эвана Голдберга и Сета Рогена.
В оригинальном мультсериале 1987 года всего вышло 4 сезона.
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