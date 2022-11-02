СМИ: Генри Кавилл хотел оставить роль Геральта еще после второго сезона «Ведьмака»

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что еще летом 2021 года Генри Кавилл рассматривал возможность оставить роль Геральта после выхода второго сезона «Ведьмака» от Netflix.

Актер захотел уйти из проекта из-за того, что он и продюсеры «не сходились во взглядах» на содержание сериала и образ Геральта в нем.

Однако тогда RI не стали об этом сообщать, поскольку не были на 100% уверены в этом, так как изначально Кавилл усердно боролся за эту роль.

И действительно, Генри продлил свой контракт на третий сезон и стал получать 1 миллион долларов за эпизод вместо прежних 400 тысяч.

А в промо-туре второго сезона «Ведьмака» актер многократно говорил, что настаивал на более точном изображении Геральта из книг Анджея Сапковского.

Тем не менее разочарование все равно прослеживается в его интервью. Вот одна из цитат, например:

Самым сложным для меня было найти баланс между видением шоураннеров и моей любовью к книгам, а также попытаться воплотить этого Геральта в видении шоураннеров. <…> Здесь тонкая грань. Это история шоураннеров, поэтому это адаптация.

Ранее СМИ сообщили, что одна из причин ухода Генри Кавилла из «Ведьмака» — плотное расписания на фоне возвращения к роли Супермена.