СМИ: Генри Кавилл просто решил не продлевать контракт на роль Геральта

По данным Deadline, Генри Кавилл изначально заключил краткосрочный контракт с Netflix на роль Геральта из Ривии в «Ведьмаке» и по его истечению попросту решил его не продлевать.
Ни о каких-либо творческих конфликтах речи не идет. При этом ранее актер говорил, что готов сняться в семи сезонах.
В издании отмечают, что Кавилл «почувствовал, что пришло время двигаться дальше». Похоже, на решение повлиял в том числе тот факт, что график производства сериала очень плотный.
Ранее предполагалось, что актер оставил образ охотника на монстров из-за возвращения к роли Супермена в фильмах DC.
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