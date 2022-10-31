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    Новости

    СМИ: Генри Кавилл просто решил не продлевать контракт на роль Геральта

    31 октября 2022
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    31.10.2022
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    По данным Deadline, Генри Кавилл изначально заключил краткосрочный контракт с Netflix на роль Геральта из Ривии в «Ведьмаке» и по его истечению попросту решил его не продлевать.

    Ни о каких-либо творческих конфликтах речи не идет. При этом ранее актер говорил, что готов сняться в семи сезонах.

    В издании отмечают, что Кавилл «почувствовал, что пришло время двигаться дальше». Похоже, на решение повлиял в том числе тот факт, что график производства сериала очень плотный.

    Ранее предполагалось, что актер оставил образ охотника на монстров из-за возвращения к роли Супермена в фильмах DC.

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    В четвёртом сезоне Геральт из Ривии сменит лицо.

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