Генри Кавилл уходит из «Ведьмака», его заменит другой актёр!

Генри Кавилл в роли Геральта был главной звездой сериала «Ведьмак» — но после второго сезона перестанет ею быть.

Официальный сайт Netflix сообщил хорошие и плохие новости для фанатов. Сериал «Ведьмак» продлён на четвёртый сезон. Но ведьмака Геральта в нём не будет играть Кавилл. Его место займёт Лиам Хэмсворт, звезда «Голодных игр» и брат Криса Хэмсворта. Это подтвердили сразу оба актёра.

Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон чудовищ и приключений, но увы, в четвёртом сезоне я сложу медальон и мечи. Вместо меня образ Белого Волка примерит фантастический г-н Лиам Хэмсворт, как это бывает с великими литературными персонажами. Я передаю эстафету с благодарностью за то время, что воплощал Геральта, и с энтузиазмом жду, как Лиам сыграет этого увлекательного и многогранного человека. Лиам, сударь мой, в этом персонаже столько дивной глубины — ныряйте в неё с наслаждением и поглядите, что вы найдёте. — Генри Кавилл Я сам фанат «Ведьмака», и я просто на седьмом небе от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был великолепным Геральтом, и для меня честь, что он передаёт мне бразды и позволяет взять мечи Белого Волка в следующей главе его приключений. Генри, я был вашим фанатом долгие годы, меня вдохновляло то, что вы привнесли в этого всеми любимого персонажа. Это серьёзный вызов — выдержать такое сравнение, но я поистине рад войти в мир «Ведьмака». — Лиам Хэмсворт

Генри Кавилл считался не только самым известным актёром сериала, но и главным фанатом книг Сапковского и игр CD Projekt RED на съёмочной площадке, боровшимся за сохранение книжного канона на экране. Это может стать серьёзной потерей для «Ведьмака«. Причины такого решения пока не объявлены — возможно, они связаны с высокими гонорарами и плотным съёмочным графиком Кавилла, который недавно объявил, что возвращается к роли Супермена.

Интересно и то, что Хэмсворт младше Кавилла на 7 лет, и это заметно. Это может говорить о том, что в 4 сезоне нам покажут приключения ещё более молодого Геральта, до событий книг Сапковского — иначе имело бы смысл, наоборот, взять актёра постарше.

Когда выйдет 4-й сезон, пока неизвестно. 3-й сезон, в котором Кавилл ещё играет Геральта, запланирован на 2023 год.