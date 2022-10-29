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    Новости

    Генри Кавилл уходит из «Ведьмака», его заменит другой актёр!

    29 октября 2022
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    29.10.2022
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    2 минуты на чтение
    Генри Кавилл больше не ведьмак, его заменит другой актёр!

    Генри Кавилл в роли Геральта был главной звездой сериала «Ведьмак» — но после второго сезона перестанет ею быть.

    Официальный сайт Netflix сообщил хорошие и плохие новости для фанатов. Сериал «Ведьмак» продлён на четвёртый сезон. Но ведьмака Геральта в нём не будет играть Кавилл. Его место займёт Лиам Хэмсворт, звезда «Голодных игр» и брат Криса Хэмсворта. Это подтвердили сразу оба актёра.

    Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон чудовищ и приключений, но увы, в четвёртом сезоне я сложу медальон и мечи. Вместо меня образ Белого Волка примерит фантастический г-н Лиам Хэмсворт, как это бывает с великими литературными персонажами. Я передаю эстафету с благодарностью за то время, что воплощал Геральта, и с энтузиазмом жду, как Лиам сыграет этого увлекательного и многогранного человека. Лиам, сударь мой, в этом персонаже столько дивной глубины — ныряйте в неё с наслаждением и поглядите, что вы найдёте.

    — Генри Кавилл

    Я сам фанат «Ведьмака», и я просто на седьмом небе от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был великолепным Геральтом, и для меня честь, что он передаёт мне бразды и позволяет взять мечи Белого Волка в следующей главе его приключений. Генри, я был вашим фанатом долгие годы, меня вдохновляло то, что вы привнесли в этого всеми любимого персонажа. Это серьёзный вызов — выдержать такое сравнение, но я поистине рад войти в мир «Ведьмака».

    — Лиам Хэмсворт

    Генри Кавилл считался не только самым известным актёром сериала, но и главным фанатом книг Сапковского и игр CD Projekt RED на съёмочной площадке, боровшимся за сохранение книжного канона на экране. Это может стать серьёзной потерей для «Ведьмака«. Причины такого решения пока не объявлены — возможно, они связаны с высокими гонорарами и плотным съёмочным графиком Кавилла, который недавно объявил, что возвращается к роли Супермена.

    Интересно и то, что Хэмсворт младше Кавилла на 7 лет, и это заметно. Это может говорить о том, что в 4 сезоне нам покажут приключения ещё более молодого Геральта, до событий книг Сапковского — иначе имело бы смысл, наоборот, взять актёра постарше.

    Когда выйдет 4-й сезон, пока неизвестно. 3-й сезон, в котором Кавилл ещё играет Геральта, запланирован на 2023 год.

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     Александр Стрепетилов |  10.12.2021

    Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

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     Дмитрий Кинский |  26.08.2022

    Причины не уточняются.

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