СМИ: Иванна Сахно присоединилась к сериалу «Звёздные войны: Асока»

По данным Deadline, к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Асока» присоединилась актриса Иванна Сахно («Тихоокеанский рубеж 2»).
Она появится в сериале вместе с Розарио Доусон (играет, собственно, Асоку) и Наташей Лю Бордиццо (исполнит роль Сабины Рен, мандалорки из сериала «Повстанцы»). А вот Сахно воплотит некую новую героиню. Ожидается, что Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера.
Съёмки сериала предварительно стартуют в первом квартале 2022-го. Сериал написал Дейв Филони, ответственный за анимацию вроде «Войн клонов» и «Повстанцев», исполнительными продюсерами выступили Филони и Фавро.
Даты выхода у сериала пока нет.
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