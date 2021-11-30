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    Новости

    СМИ: Иванна Сахно присоединилась к сериалу «Звёздные войны: Асока»

    30 ноября 2021
    30.11.2021
    958
    0 минут на чтение
    СМИ: Иванна Сахно присоединилась к сериалу «Звёздные войны: Асока»

    По данным Deadline, к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Асока» присоединилась актриса Иванна Сахно («Тихоокеанский рубеж 2»).

    Она появится в сериале вместе с Розарио Доусон (играет, собственно, Асоку) и Наташей Лю Бордиццо (исполнит роль Сабины Рен, мандалорки из сериала «Повстанцы»). А вот Сахно воплотит некую новую героиню. Ожидается, что Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера.

    Съёмки сериала предварительно стартуют в первом квартале 2022-го. Сериал написал Дейв Филони, ответственный за анимацию вроде «Войн клонов» и «Повстанцев», исполнительными продюсерами выступили Филони и Фавро.

    Даты выхода у сериала пока нет.

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