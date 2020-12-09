Кто такая Асока Тано? Как ученица Вейдера стала любимой героиней «Звёздных войн»

Пятый эпизод «Мандалорца» произвёл фурор: в нём состоялось первое «живое» появление Асоки Тано — самой популярной анимационной героини в истории «Звёздных войн». Эпизоды с её участием регулярно получают высокие оценки зрителей, а слухи о судьбе персонажа на многие месяцы приковывают внимание фанатов. Однако так было не всегда. История Асоки, её репутация, характер и даже имя — всё это складывалось постепенно. Рассказываем, как девочка-джедай пережила ненависть фанатов и смену курса франшизы, сразилась с Дартом Вейдером и обманула смерть.

Рождение падавана

Судьба Асоки Тано неразрывно связана с судьбой её создателя — Дейва Филони. К осени 2005 года молодой художник имел за плечами лишь пару-тройку проектов, наиболее крупным из которых был первый сезон «Аватара: Легенды об Аанге». И вдруг раздался звонок: продюсер из студии Lucasfilm Animation предложила Филони стать шоураннером нового сериала по «Звёздным войнам».

— Да что вы? — рассмеялся Дейв, чья горячая любовь к ЗВ часто вызывала шутки коллег. — Нет такой студии — Lucasfilm Animation. Вы меня разыгрываете!

Голос в трубке напрягся и посоветовал Филони взять себя в руки, иначе разговор закончится, а ему потом будет очень стыдно. Аниматор мигом одумался, и уже скоро его портфолио легло на стол Джорджа Лукаса.

После недолгого собеседования великий магистр нашёл своего ученика. Филони обязался помочь Лукасу перенести его сагу на телевидение, и первой ласточкой был заявлен компьютерный мультсериал, действие которого разворачивалось бы между Эпизодами II и III. Дело было за малым: придумать сюжет и героев.

Филони оказался фанатом не только фильмов Лукаса, но и Расширенной вселенной — историй, написанных другими авторами. Скоро к его команде присоединились сценарист Генри Гилрой и дизайнер Килиан Планкетт, ветераны ЗВ-комиксов от издательства Dark Horse. Вместе они разработали первую концепцию «Войн клонов».

Не желая вступать в противоречие с книгами, комиксами и видеоиграми по эпохе приквелов, Филони вывел свою историю на периферию конфликта. Главными героями должны были стать контрабандисты на грузовом корабля а-ля «Тысячелетний сокол». Под руководством рыцаря-джедая Сендака и его юной ученицы Ашлы банде негодяев предстояло выполнять различные тайные операции на благо Республики: ловить торговцев оружием, срывать преступные схемы хаттов и иногда помогать героям фильмов вроде Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби.

И если вам кажется, что вы уже где-то видели этот сюжет, вам не кажется: это со временем превратилось в сериал «Повстанцы».

Но тогда Лукас идею забраковал. Он хотел, чтобы в центре сериала были уже известные и любимые фанатами персонажи, — и плевать, что написано в чужих книжках. Отряд контрабандистов «распустили», а девочка-падаван Ашла стала ученицей Энакина. Ход был рискованный: в жизни одного из главных героев саги вдруг появлялся новый важный персонаж, о котором до этого в фильмах не говорилось ни слова!

Но с точки зрения сценария всё было оправданно. Необходимость заботиться о собственном падаване давала Энакину стимул для роста. Из необузданного мальчишки времён «Атаки клонов» он постепенно превращался в мудрого и опытного рыцаря, который чувствует ответственность за тех, кто ему дорог, — таким мы видим его в «Мести ситхов». К тому же через отношения с Ашлой Энакин начал лучше понимать своего наставника Оби-Вана; стал ему не учеником, но братом.

Наконец, джедай-подросток был идеальным «зеркалом» для целевой аудитории мультсериала. Вместе с Ашлой новое поколение фанатов могло впервые открыть для себя ЗВ-вселенную, познакомиться с её великими героями и злодеями. Очевиден был и задел на будущее: в случае продления история могла бы расти и развиваться одновременно со своими зрителями. Успех такого формата по ходу 2000-х блестяще доказала сага о Гарри Поттере.

Но как сделать героиню привлекательной и в то же время запоминающейся? На мозговой штурм ушло немало времени и итераций. Девочка с первых концептов Филони, робко выглядывающая из-под огромного джедайского плаща, с подачи Лукаса превратилась в дерзкую и своевольную оторву, которая постоянно донимает своих учителей. Длинную юбку сменили леггинсы и модный топик. Возраст понизили до 14 лет: из-за выраженных подростковых скул первая версия лица выглядела слишком «инопланетно». Наконец, Ашла стала Ашокой (в честь древнеиндийского императора, покровителя буддизма), а затем Асокой.

Персонаж продолжал меняться даже на стадии озвучки. Голосом Асоки стала молодая актриса Эшли Экстайн, которой поначалу было непросто побороть страх. Раньше она появлялась лишь на эпизодических ролях в детских ситкомах — теперь ей предстояло стать новым лицом многомиллионной франшизы! Филони посоветовал Экстайн больше опираться на её собственный опыт и характер: продюсер впервые увидел в ней Асоку не на прослушивании, а по ходу непринуждённого разговора между дублями.

Верные интонации Экстайн нашла только через полгода работы, после знакомства с Мэттом Лэнтером — «голосом» Энакина. Впоследствии актрисе пришлось переозвучить значительную часть первого сезона, но Лукас был готов к дополнительным расходам. Более того, он настолько верил в «Войны клонов», что поручил перемонтировать три премьерных серии в полнометражный фильм.

10 августа 2008 года «Звёздные войны» вошли в новую телевизионную эру — с экрана кинотеатров. Вот только зрители не спешили встречать героев аплодисментами.

От Джа-Джа — к любимице фанатов

Первые месяцы «Войны клонов» провели в глухой обороне. Критики ругали фильм (а затем и сериал) за упрощённую анимацию, угловатые модели персонажей и неестественные диалоги в худших традициях Эпизодов I–III. Фанаты постарше возмущались расхождениями с Расширенной вселенной и общей детскостью проекта.

Филони сохранял осторожный оптимизм, а со временем даже наловчился троллить злопыхателей: «Скажите, когда вы впервые полюбили ЗВ? Ах, ребёнком? Так почему же сейчас вы хотите отнять вселенную у нового поколения детей?» Джордж Лукас научил своего падавана не равняться на сиюминутные запросы рынка, а играть вдолгую. Фанаты, выросшие на оригинальной трилогии, разгромили приквелы, зато дети 1990-х любят приключения Энакина и Оби-Вана по сей день.

Авторам оставалось лишь надеяться, что со временем зрители так же полюбят и Асоку. На неё обрушилась львиная доля критики. Своенравный характер героини и её фамильярное отношение к старшим (своего мастера она тут же нарекла «Скайрокером») у многих вызывали раздражение. Пытаясь завоевать уважение Энакина, девочка часто лезла на рожон и по глупости попадала в передряги. Но чего ещё ожидать от подростка?

Эволюция Асоки с самого начала была рассчитана на несколько лет. И на многие претензии Лукас и Филони ответили задолго до того, как критики открыли рты. Ещё до премьеры первого сезона в разработку был запущен второй — более дорогой, зрелищный и сложный по сюжету. В нём Асока постепенно притиралась к Энакину, их отношения становились всё более тёплыми и доверительными. По мере взросления «Войн клонов» менялось и отношение зрителей к главной героине.

Третий сезон стал для персонажа поворотным. Теперь Асока всё чаще отправлялась на самостоятельные задания и регулярно проявляла лидерские качества. Новые угрозы требовали от неё не только умения махать световым мечом, но и дипломатической мудрости. А ещё перед героиней замаячила романтическая линия с привлекательным парнишкой из числа сепаратистов — увы, особого развития этот сюжет так и не получил.

Тогда же и сами «Войны клонов» совершили технологический рывок. Сериал заметно прибавил в разнообразии локаций и качестве спецэффектов, а отлаженная модель производства позволила уйти от угловатых моделей в сторону большего фотореализма. Дизайн центральных персонажей был полностью переработан, чтобы приблизить стиль проекта к Эпизоду III. Асока получила новый костюм, менее цветастый, и дополнительный световой меч — что сделало боевые сцены с её участием ещё более зрелищными.

Но самое важное, что отношение к «Войнам клонов» менялось и у Лукаса. Его следующий, «живой», телесериал «Преступный мир» безнадёжно застрял в производственном аду, поэтому отец-основатель «Звёздных войн» всё чаще прибегал к анимации, чтобы реализовать свои наиболее смелые идеи. Мир мультсериала начал тесно переплетаться с фильмами: в озвучке участвовали звёзды кино (например, Лиам Нисон и Марк Хэмилл), а сюжет обращался к главным загадкам саги — от тайны создания армии клонов до мифологии самой Силы.

Это сказалось и на отношении фанатов к Асоке. Из вспомогательного персонажа, который просто сопровождает «настоящих героев», она стала неотъемлемой частью вселенной «Звёздных войн», повлияв на ключевые события хронологии. Трансформация Республики в Империю тоже впервые была показана глазами Асоки: в финале пятого сезона героиню обвиняют в измене и изгоняют из Ордена, и ей приходится в одиночку отбиваться от всей мощи милитаристского государства.

В последней сцене Асока с горечью покидает Храм джедаев и своего учителя — для многих фанатов это событие объяснило падение Энакина на Тёмную сторону лучше, чем вся трилогия приквелов. По словам Генри Гилроя, авторы «Войн клонов» всегда задумывали свою новую героиню как связующее звено между её наставниками: «Энакин выступает за жёсткое государство, а Оби-Ван воплощает ценности Старой Республики. Асока — между ними, опирается на прошлое и видит потенциал будущего». Её уход усиливает раскол между персонажами и подталкивает Энакина к окончательному разочарованию в идеалах джедаев.

Впрочем, не стоит сводить всё к идеологии. Энакин, а вместе с ним и зрители привязались к Асоке эмоционально. За пять лет она прошла огромный путь и проявила себя в самых разных ситуациях и отношениях. Она и воин, и дипломат, и юный падаван, и мудрый лидер, и солдат Республики, и беглянка. Первые шаги Асоки были полны идеализма и гордыни — а к финалу «Войн клонов» она научилась доверять даже своей заклятой противнице Асажж Вентресс.

И хотя по ранним наброскам сюжета Асока должна была вернуться в орден по ходу шестого-седьмого сезонов, её отречение от джедаев стало окончательным. Сама франшиза вступала в эпоху перемен: 30 октября 2012 года Лукас продал свои активы медиаимперии Disney, а следующей весной было объявлено о скором закрытии «Войн клонов» в пользу новых фильмов и сериалов.

Асока в новом каноне

Казалось, история Асоки завершена. Lucasfilm взяла курс на другие эпохи и других героев. В разработку были запущены Эпизоды VII–IX и спин-оффы про персонажей Оригинальной трилогии, а Филони переключился на мультсериал «Повстанцы», действие которого разворачивалось в годы правления Империи.

Но, как знают все поклонники саги, нельзя просто взять и отрешиться от прошлого. Соцсети наводнил хештег #SaveTheCloneWars («Спасите „Войны клонов“»), а создатели сериала быстро становились культовыми фигурами. Каждое появление Филони на тематических конвентах неизменно собирало аншлаг. Эшли Экстайн основала популярный модный бренд Her Universe, специализирующийся на тематической ЗВ-одежде для женщин. В 2015 году новая руководительница Lucasfilm Кэтлин Кеннеди провела презентацию Эпизода VII в футболке, разработанной Экстайн, — такое вот официальное признание.

Распрощаться с Асокой был не готов и сам Дейв Филони. Героиня вернулась уже в финале первого сезона «Повстанцев», на этот раз в статусе агента мятежников. А линия её противостояния со своим павшим учителем, Дартом Вейдером, стала одной из центральных во втором сезоне — настолько, что, по сути, задвинула на второй план основных героев сериала. Кому нужны эти горе-контрабандисты, когда на экране решается судьба любимых персонажей?

Преждевременная гибель «Войн клонов» в каком-то смысле развязала Филони руки и освободила Асоку как персонажа. Раньше её историю нужно было растягивать на множество «филлерных» эпизодов, теперь же она появлялась лишь в наиболее важные моменты, что ещё сильнее повышало значимость героини в глазах фанатов. Сцены с участием Асоки были нужны не просто для фансервиса — каждая из них кардинально меняла представление зрителей о мире «Звёздных войн».

Через свою любимицу Филони давал новую информацию об устройстве вселенной и о древней истории ситхов и джедаев. Верной спутницей персонажа стала сова Мораи — загадочное существо, вроде бы воплощающее Светлую сторону Силы. И даже за рамками телевидения, в подростковом романе «Асока», личная история героини проливала свет на мифологию кристаллов, питающих световые мечи джедаев.

Асока стала настолько важным персонажем, что удостоилась камео в основной ЗВ-саге. И снова в ключевой момент сюжета: голос героини (по-прежнему в исполнении Эшли Экстайн) взывает к раненой Рей по ходу её последней схватки с Императором. Правда, фанатов «Войн клонов» эта сцена опять переполошила — неужели способность Асоки говорить через Силу означает, что она мертва? Филони, по обыкновению, держит интригу и ухмыляется из-под шляпы.

На фоне незатихающей популярности Асоки неожиданно прогремел новый шокирующий анонс: «Войны клонов» возвращаются из мёртвых! Финальный сезон сериала вышел на новом стриминг-сервисе Disney+ и стал одним из главных телесобытий 2020 года. От сериала даже отпочковался спин-офф «Бракованная партия», продолжающий сюжетную линию солдат-клонов уже в годы Империи.

Асока вернулась в «Войны клонов», словно и не прощалась. Героиня воссоединилась с любимым учителем, скрестила мечи с Дартом Молом и приняла участие в грандиозном сражении на Мандалоре — слухи об этой битве Филони мастерски подпитывал последние пять лет. Впрочем, скоро оказалось, что конец истории был лишь прологом к новому приключению.

Одновременно с возрождением «Войн клонов» Филони помогал шоураннеру Джону Фавро поставить первый «живой» сериал по «Звёздным войнам». Мечты Джорджа Лукаса, заглохшие на «Преступном мире», наконец-то стали явью в «Мандалорце» — по-настоящему кинематографичной истории, ни в чём не уступающей фильмам. И, разумеется, как только проект доказал свою жизнеспособность, авторы начали подводить его сюжет к другим ЗВ-произведениям.

Очередное возвращение Асоки было неминуемым. Но впервые в своей 12-летней истории персонаж должен был покинуть мир мультипликации и воочию предстать перед зрителями. Филони пришлось заново переосмыслить дизайн героини под нормы кино: менее яркий костюм, приглушённый макияж и «урезанные» головные хвосты, чтобы не мешать исполнению трюков. Как всегда, за внешними изменениями скрываются перемены внутренние. Асока времён «Мандалорца» уже не девочка, а самурай-одиночка. Пережив на своём веку немало потерь и разочарований, она избегает привязанностей и твёрдо, даже жестоко прокладывает путь к своей цели.

Новая трактовка героини потребовала и смены актрисы. Идею подсказали фанаты: ещё в 2017 году по сети разошёлся рисунок, где Асока представлена в исполнении звезды «Сорвиголовы» Розарио Доусон. Актриса перепостила изображение в своём твиттере и заявила, что готова взяться за роль. Филони взял её на заметку и два года спустя официально пригласил Доусон на пробы. Несмотря на традиционную завесу секретности, слухи о появлении Асоки в «Мандалорце» мгновенно распространились по сети. Радость ожидания подпортил скандал: бывший домработник обвинил Доусон в насилии и дискриминации. По итогам суда он отозвал 18 из 20 пунктов обвинения, но часть зрителей сомневается, достойна ли Розарио воплощать на экране персонажа, который так дорог миллионам поклонников.

Ведь Асока — далеко не рядовая героиня «Звёздных войн». Не маркетинговая уловка для детишек, как поспешили заявить некоторые критики в 2008 году, а сложный и многоуровневый персонаж. Сейчас Асока фактически связывает между собой все основные аспекты ЗВ: кино и телевидение, анимацию и live action, приквелы и сиквелы, беззаботные приключения и хардкорную мифологию. Во многом её успех убедил Lucasfilm делать ставку на героинь-женщин.

Асока воплощает потенциал героев «Звёздных войн» к изменению и личностному росту — за кадром и вне его. Все мы в начале своего пути совершаем ошибки и ведём себя самонадеянно. Но терпение, жизненный опыт и помощь верных союзников способны помочь нам подняться над собой, преодолеть любые жизненные травмы и неудачи. Не в этом ли главный урок «Звёздных войн»?