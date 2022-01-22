СМИ: Мэри Элизабет Уинстэд присоединилась к касту «Асоки»

The Hollywood Reporter сообщает, что актриса Мэри Элизабет Уинстэд пополнила каст «Асоки». Детали роли пока не сообщаются.

Уинстед известна по фильмам «Скотт Пилигрим против всех», «Кловерфилд, 10» и сериалу «Фарго». Ранее к актёрскому составу присоединились Иванна Сахно, Розарио Доусон (Асока) и Наташа Лю Бордиццо (Сабина Рен). В актёрском составе также заявлен Хейден Кристенсен, исполнивший Энакина Скайуокера в трилогии приквелов «Звёздных войн».

Сценаристом шоу выступит Дэйв Филони, автор «Войн клонов» и «Повстанцев». Съёмочный процесс должен начаться в Калифорнии уже весной.

Дата выхода пока неизвестна, но СМИ ранее писали, что сериал может выйти в 2023 году.