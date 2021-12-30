Трилогия «Траун: Доминация» готовит почву для сериала «Асока»?

В середине ноября в продажу поступил роман Тимоти Зана «Меньшее зло» — заключительная часть трилогии «Траун: Доминация», посвящённой молодым годам синекожего флотоводца.

Трилогия — настоящий подарок для всех поклонников Расширенной вселенной «Звёздных войн». Lucasfilm и Del Rey явно предоставили Зану максимально возможный уровень свободы, и писатель воспользовался им… чтобы вернуть в канон как можно больше элементов «Легенд». В «Доминации» есть куча отсылок и к «Странствиям уцелевшего», и к «Сверхдальнему перелёту», и к другим книгам Зана.

Вместе с тем многие детали культуры чиссов Зан раскрывает впервые. Кроме того, в «Меньшем зле» автору пришлось заново объяснять, за что, собственно, Трауна изгнали из Доминации. И именно это объяснение может лечь в основу сюжета готовящегося к выходу сериала «Асока».

О чём речь?

По сюжету книг Расширенной вселенной Траун был отправлен в изгнание за уничтожение республиканской экспедиции «Сверхдальний перелёт». Адмирал опасался, что она может спровоцировать вторжение захватчиков из-за пределов известной части галактики. Уничтожив экспедицию, Траун нарушил один из основных законов чиссов: нанёс превентивный удар по противнику, ещё не успевшему проявить агрессии.

Тогда Зан открытым текстом писал, что этой угрозой были йуужань-вонги — жестокая раса, борьбе с которой посвящена целая серия книг «Новый орден джедаев». В новом каноне Траун продолжает бороться с коварной и загадочной расой чужеземцев, но на сей раз эта раса называется гриски.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Гриск по имени Джикстус стал главным злодеем «Доминации». На протяжении трёх книг он плёл паутину лжи и махинаций, сталкивая Доминацию с соседями и сея раскол внутри девяти Правящих семей чиссов. В «Меньшем зле» Трауну удалось разгромить силы Джикстуса и отсрочить угрозу вторжения грисков, но происхождение и местонахождение родного мира захватчиков так и остались неизвестными. Уничтожив грисков, адмирал навлёк на себя гнев правителей Доминации и был отправлен в изгнание… точнее, так это выглядело со стороны. На самом деле изгнание Трауна было частью хитрой операции, придуманной им самим и его командиром, верховным генералом Ба’кифом. По плану Траун должен был наладить контакт с Империей, найти генерала Скайуокера, своего давнего знакомого по Войнам клонов (об их знакомстве рассказано в романе «Траун: Союзники»), заручиться его поддержкой в борьбе против грисков и менее чем через год вернуться обратно в Доминацию. Что ж, пожалуй, это первый план Трауна, в котором он настолько просчитался со сроками.

Как это связано с «Повстанцами»?

В финале мультсериала «Повстанцы» вызванные Эзрой Бриджером космические киты уносят звёздный разрушитель с Трауном и Эзрой на борту в гиперпространство. Пять лет спустя друзья Бриджера по-прежнему не знают, где он.

В самой последней сцене «Повстанцев», действие которой разворачивается уже после победы над Империей, Асока навещает Сабин Рен, и они вместе отправляются на поиски Эзры.

Во втором сезоне «Мандалорца» Асока явно ещё не нашла ни Трауна, ни Эзру. А выбор Наташи Лю Бордиццо на роль Сабин явно намекает, что поиски Эзры и Трауна станут одной из сюжетных линий «Асоки».

Но с чего Трауну быть хорошим?

Когда Траун только впервые появился в «Наследнике Империи», он представлял собой невиданного доселе в «Звёздных войнах» злодея, обладающего собственным кодексом чести с понятными мотивами, — в целом персонажа, которому можно сопереживать. Да, Траун всё же оставался на стороне плохих парней и всеми силами сражался с главными героями, за что и поплатился. Но прежде синекожий гранд-адмирал успел превратиться в одного из любимцев фанатов.

Зан, похоже, пожалел, что так быстро расправился со столь популярным персонажем. Писатель принялся раз за разом возвращать Трауна в следующих книгах. И с каждым разом тот всё меньше и меньше выглядел злодеем, а его мотивы обретали всё более и более основательную базу.

Когда Траун вернулся в новый канон, он снова стал злодеем. В «Повстанцах» он показан жёстким, бессердечным и не шибко умным военачальником, которому нет никакого дела до потерь в своих рядах.

Но параллельно к «Звёздным войнам» вернулся и Тимоти Зан. И в его романах читатели увидели того самого Трауна — блестящего и гениального стратега, которому небезразлична судьба подчинённых. Более того, «деканонизация» Расширенной вселенной помогла Зану слегка отретконить прошлое чисского флотоводца и причины, побудившие его присоединиться к Империи. В романах «Союзники» и «Измена» писатель почти открытым текстом намекает, что даже спустя два десятка лет службы в имперском флоте Траун всё ещё верен Доминации чиссов. Служа Императору, он параллельно выполняет какие-то другие, далеко идущие планы.

Фактически Зан подготовил для своего персонажа возможность превратиться из злодея в союзника главных героев. Воспользуются ли ей Фавро и Филони — вопрос. Судя по тому, что в «Мандалорце» Элсбет работает на Трауна, а Асока явно винит его во всех бедах Корвуса, можно предположить, что адмирал так и не изменился.

Но параллельно с «Мандалорцем» анонсировали выход «Доминации». В ней Зан окончательно обелил Трауна и дал понять, что его изгнание, вступление в имперский флот и продвижение по карьерной лестнице были частями плана по спасению Доминации от более серьёзной угрозы — грисков. Конечно, это можно списать на стремление ветерана «Звёздных войн» в последний раз поиграть с любимым персонажем. Но что, если «Доминация» — нечто большее?

Нечто большее

Когда в продажу поступил первый том трилогии, мы отмечали, что это совершенно самостоятельная история, почти не связанная с остальной вселенной «Звёздных войн». И это очень нехарактерный шаг для франшизы в наши дни.

В диснеевскую эпоху одиночные самодостаточные истории почти не выходят. Все продукты по «Звёздным войнам» так или иначе связаны друг с другом. Мультсериал «Бракованная партия» посвящён увязыванию «Войн клонов», «Повстанцев» и трилогии сиквелов в единый нарратив. Второй сезон «Мандалорца» стал витриной будущих сериалов Disney+. Даже выход в грядущем году двух романов об Оби-Ване и Энакине наверняка приурочен к премьере сериала «Кеноби». А тут целая трилогия — и сама по себе? Маловероятно.

В 2018 году издательство Del Rey анонсировало трилогию Александра Фрида «Эскадрилья „Алфавит“», посвящённую разношёрстной горстке пилотов, каждый из которых летает на своём типе истребителя. Тогда это казалось просто забавным сюжетным ходом, но два года спустя вышла видеоигра «Звёздные войны: Эскадрильи», и оказалось, что именно такие типы кораблей доступны в игре. Получается, «Алфавит» с самого начала задумывался как пролог к игре, просто об этом мы узнали гораздо позже.

Что, если сейчас Disney и Lucasfilm снова решили сыграть вдолгую?

Союзники

В январе 2020 года в сети появились слухи, что Lucasfilm работает над продолжением мультсериала «Повстанцы». Первый сезон мультсериала якобы должен был выйти ещё до конца года, а в центре сюжета оказались бы… поиски Эзры и Трауна.

Поиски должны были привести Асоку и Сабин в неизведанные регионы, где они выяснили бы, что Эзра и Траун стали союзниками и сообща противостоят нашествию грисков. Трауну по сюжету предстояло встретить племянницу, которая окажется скайуокером (не путать со Скайуокерами!) — одним из чувствительных к Силе детей, служащих чиссам навигаторами.

К тому моменту скайуокеры уже засветились на страницах «Союзников», а гриски поприсутствовали в качестве основных антагонистов и в «Союзниках», и в «Измене». «Доминацию» тогда уже анонсировали, но о сюжете трилогии официально ещё ничего не было известно. Первый её роман поступил в продажу только в сентябре, и если «Скайуокеры» появились в «Доминации» с первых страниц, то роль грисков в событиях прояснилась только в «Меньшем зле».

Получается, январские сливы были верны? Только отчасти. Уже летом пошли слухи, что от анимационного сиквела «Повстанцев» отказались в пользу игрового сериала об Асоке. Когда в декабре 2020 года Кеннеди огласила линейку будущих проектов, «Асоке» там место нашлось, а «Повстанцам» — нет.

Скорее всего, «Асока» унаследует хотя бы часть сюжетных линий, запланированных для сиквела «Повстанцев». Вся карьера Дейва Филони демонстрирует, что он ненавидит недосказанности, а дальнейшая судьба Эзры и Трауна остаётся главной недосказанностью в его историях.

Сюжетная группа Lucasfilm любит говорить, что событийный ряд всех будущих проектов обсуждается заранее, чтобы избежать противоречий. «Асока» станет показательным маркером, правда это или нет. Если отбеливание Трауна не блажь придумавшего его писателя, и, работая над «Доминацией», Зан знал дальнейшие планы компании на развитие его персонажа, то зрителей ждёт большой сюрприз.

А если Фавро и Филони опять изобразят Трауна бессердечным и бездушным злодеем, все разговоры о едином каноне — полная чушь. Следовательно, как и в старые времена, значение имеет только то, что нам покажут на экранах.