    3
    Новости

    СМИ: Netflix выкупил мультфильм-мюзикл Лин-Мануэль Миранды Vivo

    27 апреля 2021
    Кот-император
    27.04.2021
    235
    1 минута на чтение
    Netflix выкупил мультфильм-мюзикл Лин-Мануэль Миранды Vivo

    Отличные новости для поклонников мюзиклов и анимации от Sony Pictures Animation. Netflix приобрёл права на показ мультфильма Vivo — сервис выступит прокатчиком во всех странах, кроме Китая (хотя пока неизвестно, как будут обстоять дела в России, где у картины всё ещё есть дата релиза).

    Vivo — анимационный мюзикл, который поставили номинант на «Оскар» Кирк де Микко («Семейка Крудс») и Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2»). Песни и музыку для мультфильма написать Лин-Мануэль Миранда, работавший над композициями в «Моане». Прежде всего, Миранда известен как автор суперуспешного мюзикла «Гамильтон».

    Издание Deadline отмечает, что нынешняя сделка прошла отдельно от недавнего большого соглашения, по которому релизы Sony будут выходить и на Netflix. Это соглашение вступит в силу только в 2022-м.

    Vivo рассказывает истории зверька-музыканта кинкажу (из семейства енотовых; играет Миранда) по имени Виво, который живёт в Гаване и выступает на оживлённой площади. Ему компанию составляет Андре. И хотя они не понимаю язык друг друга, их любовь к музыке помогает выступлениям. Но однажды с Андре случается трагедия, из-за чего он не может принять приглашение на концерт старого товарища-музыканта в Майами. Поэтому на плечи Виво ложится сложная задача — доставить послание в виде песни.

    Пока что у картины нет ни кадров, ни трейлеров.

    Vivo был запланирован на 4 июня, но новую дату Netflix пока не объявил.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      82409
      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

      Четвёртый сезон соревновательной игры с минитюрами Warhammer Underworlds в сеттинге Age of Sigmar.

      Шан-Чи в комиксах Marvel: боевые искусства и настоящий Мандарин 17
      0
      40767
      Шан-Чи в комиксах Marvel: боевые искусства и настоящий Мандарин

      Кто такой Шан-Чи, как он связан с другими героями Marvel и чего ждать от фильма. 

      Только хорошие индейцы
      0
      52111
      Стивен Грэм Джонс «Только хорошие индейцы»: хоррор о мести, боли и цене разрыва с традициями

      Книга про индейцев, но не вестерн.

      «Бесконечный поезд»: 4 сезон начал всё сначала
      0
      91514
      «Бесконечный поезд»: 4 сезон начал всё сначала

      «Книга» определённо не ощущается финалом — более того, она даже может испортить впечатления после третьего сезона.

      Екатерина Шашкова «Сейдушко»
      0
      108642
      Екатерина Шашкова «Сейдушко»

      Богатый саам ищет мужа для своей дочери. Музейный охранник фотографирует экспонат для своего блога.

      Суть чёрных дыр: открытие, строение, виды 7
      0
      155604
      Суть чёрных дыр: сингулярность, горизонт событий, спагеттификация

      О чёрных дырах ходит множество самых невообразимых слухов, легенд и теорий. Неудивительно: ведь заглянуть в них напрямую и проверить свои догадки мы не можем — запрещают законы природы.

      «Хребты безумия»: несостоявшаяся экранизация Гильермо Дель Торо 9
      0
      221019
      Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии

      Правда ли мы упустили великий шедевр?

      Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Чёрные паруса» — продолжение «Мстительницы»
      0
      211812
      Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Чёрные паруса» — продолжение «Мстительницы»

      После победы над безжалостной пираткой по имени Боса Сеннен команда пытается найти способ выжить.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить