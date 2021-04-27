СМИ: Netflix выкупил мультфильм-мюзикл Лин-Мануэль Миранды Vivo

Отличные новости для поклонников мюзиклов и анимации от Sony Pictures Animation. Netflix приобрёл права на показ мультфильма Vivo — сервис выступит прокатчиком во всех странах, кроме Китая (хотя пока неизвестно, как будут обстоять дела в России, где у картины всё ещё есть дата релиза).

Vivo — анимационный мюзикл, который поставили номинант на «Оскар» Кирк де Микко («Семейка Крудс») и Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2»). Песни и музыку для мультфильма написать Лин-Мануэль Миранда, работавший над композициями в «Моане». Прежде всего, Миранда известен как автор суперуспешного мюзикла «Гамильтон».

Издание Deadline отмечает, что нынешняя сделка прошла отдельно от недавнего большого соглашения, по которому релизы Sony будут выходить и на Netflix. Это соглашение вступит в силу только в 2022-м.

Vivo рассказывает истории зверька-музыканта кинкажу (из семейства енотовых; играет Миранда) по имени Виво, который живёт в Гаване и выступает на оживлённой площади. Ему компанию составляет Андре. И хотя они не понимаю язык друг друга, их любовь к музыке помогает выступлениям. Но однажды с Андре случается трагедия, из-за чего он не может принять приглашение на концерт старого товарища-музыканта в Майами. Поэтому на плечи Виво ложится сложная задача — доставить послание в виде песни.

Пока что у картины нет ни кадров, ни трейлеров.

Vivo был запланирован на 4 июня, но новую дату Netflix пока не объявил.