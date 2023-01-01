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    СМИ: режиссёры «Всё, везде и сразу» сняли эпизод сериала «Звёздные войны: Основной экипаж»

    21 марта 2023
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    21.03.2023
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    СМИ: режиссёры «Всё, везде и сразу» сняли эпизод сериала «Звёздные войны: основной экипаж»

    По данным издания The Hollywood Reporter и портала One Take News, Disney пригласила поработать над «Звёздными войнами» оскароносный дуэт Дэниелсов («Человек — швейцарский нож», «Всё, везде и сразу»). СМИ пишут, что режиссёры отсняли как минимум один эпизод сериала «Опорная команда» (Skeleton Crew).

    О шоу почти ничего неизвестно. В центре сюжета окажется команда подростков, а их наставником выступает загадочный персонаж, сыгранный Джудом Лоу. По слухам, события «Опорной команды» развернутся в период после VI эпизода. Шоураннером проекта выступает Джон Уоттс («Человек-Паук» с Томом Холландом). В своё время сериал описывали как «„Очень странные дела“, но в космосе».

    Точной даты выхода у сериала пока нет — как нет и трейлера и прочих промоматериалов. Ориентировочно шоу может выйти на Disney+ в конце 2023-го или начале 2024-го.

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    Ждём продолжения «Мандалорца» и «Видений», а также смотрим на «Асоку» и «Минимальный экипаж» с Джудом Лоу в главной роли.

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