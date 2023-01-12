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    #Star Wars (Звёздные войны) #дайджест #Мандалорец #ожидания

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения»

    12 января 2023
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    12.01.2023
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    6 минут на чтение
    #Star Wars (Звёздные войны) #дайджест #Мандалорец #ожидания
    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения»

    Сериалы по «Звёздным войнам» продолжают выходить с завидной регулярностью. В 2022-м на Lucasfilm показали, как сериал про знаменитых Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера может вызвать настоящее разочарование, а спин-офф спин-оффа про никому не известного контрабандиста и наёмника способен запасть в душу.

    Поэтому мы собрали в одном материале всё, чего ждём по «Звёздным войнам» на экранах. В январе возвращается мультсериал «Бракованная партия», за ним — третий сезон «Мандалорца», а дальше ждём новый сборник короткометражек «Видения», «„Очень странные дела“ в космосе» и долгожданный сериал про Асоку.

    Мандалорец, сезон 3

    The Mandalorian

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 1

    Когда и где? С 1 марта на Disney+. 

    О чём? О приключениях найдёныша мандалорцев Дина Джарина и его милого приёмыша Грогу. В прошлом Дин был одиноким наёмником и охотником за головами, но встреча с Грогу всё изменила. Теперь Джарин летает по галактике на продвинутом звездолёте, беседует с легендарными джедаями, помогает Бобе Фетту и расправляется с имперскими недобитками. 

    Трейлер

    Что это будет? Новое эпическое приключение. Наконец-то действие развернётся вокруг Мандалора, как и полагается сериалу про Мандалорца! В предыдущих сериях Джарин нарушил Путь и теперь попробует восстановить попранную честь — для чего снова обратится к Оружейнице. Та отправит Дина к Бо-Катан Крайз, с которой отношения сильно накалились из-за прав на Чёрный клинок. Помимо Крайз, в сериале вернутся мофф Гидеон и старый знакомый Гриф Карга. 

    Джон Фавро по-прежнему соблюдает строгую секретность, поэтому деталей о продолжении особо нет. Финал второго сезона удивил, но мы надеемся, что грузовичок с камео на сей раз проедет мимо — из-за обилия старых знакомых история Дина будто ушла на второй план. 

    Режиссёрами третьего сезона выступят Брайс Даллас Ховард (у неё одни из лучших эпизодов в сериале), Рик Фамуйива и Карл Уизерс (исполнитель роли Грифа Карги). 

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     Илья Глазков |  18.12.2020

    Второй сезон «Мандалорца» завершён! Разбираем, что случилось с Малышом Йодой, кто из героев вернулся на этот раз и чего стоит ждать в следующем сезоне. Внимание: спойлеры!

    Бракованная партия, сезон 2

    Bad Batch

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 2

    Когда и где? Стартовала 4 января на Disney+. 

    О чём? О попытках Бракованной партии спастись из-под гнёта Империи и вдобавок спасти девочку-клона Омегу. Республика пала, и теперь Палпатин будет насаждать новый галактический порядок любой ценой. Выжить в таких условиях — непосильная задача. 

    Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=R15uYFpeBG0 

    Что это будет? Ещё один мостик между событиями III и IV эпизодов. Такими темпами в этом периоде Галактики уже скоро не останется свободного места, ведь в сериалах и спин-оффах подсветили каждый уголок! 

    Впрочем, всё равно любопытно увидеть, что именно случилось в первые месяцы после прихода Палпатина к власти. Это, конечно, не «Андор», чтобы показывать закручивание гаек, но авторы умеют нагнетать обстановку, а анимация позволит показать больше удивительных миров и фантастических боевых эпизодов. 

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     Илья Глазков |  18.08.2021

    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

    Асока

    Ahsoka

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 3

    Кадров из самого сериала пока нет, поэтому довольствуемся кадром из «Мандалорца»

    Когда и где? Когда-то в 2023-м.

    О чём? О приключениях ученицы Энакина Скайуокера. Она когда-то была джедаем, но ушла из Ордена после того, как её обвинили в саботаже. Она ошивалась в преступном мире Корусанта, выслеживала Дарта Мола, билась с некогда верными клонами, пряталась во время расцвета Империи, помогала повстанцам и даже сражалась против Дарта Вейдера.

    Последний раз мы видели Асоку в «Книге Бобы Фетта», уже после событий VI эпизода, где она встретилась с Люком. Асока ищет старого врага — гранд-адмирала Трауна. А вместе с ним и старого друга Эзру Бриджера.

    Что это будет? Ещё один сериал Дэйва Филони — на этот раз не анимационный, а «живой». Создатель «Войн клонов» столкнёт любимых персонажей и наконец-то расскажет, что случилось с Эзрой Бриджером и Трауном после финала «Повстанцев». Синопсис обещает, что Асоке предстоит предотвратить «новую угрозу, нависшую над беззащитной галактикой» — и это описание хорошо ложится в предположения фанатов о том, что Траун готовит новое вторжение. 

    Наверняка Филони не упустит и возможность вернуться к своему любимому периоду — Войнам клонов. Говорят, Хейдена Кристенсена пригласили сняться не только в «Кеноби», но и во флешбэках «Асоки». Надеемся, здесь специалисты применят цифровое омоложение, потому что в «Кеноби» сорокалетний падаван смотрелся странно. 

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 4

    Кадр с Эзрой и Трауном из «Повстанцев»

    Но самое интересное — слухи вокруг остального актёрского состава. Официально его ещё не объявляли (даже трейлеры не показали), но утечки вселяют надежду: Наташа Лю Бордиццо («Пушки Акимбо», «Общество»), вероятно, играет Сабин Рен; Эман Эсфанди — Эзру Бриджера; Мэри Элизабет Уинстед («Скотт Пилигрим», «Хищные птицы») досталась роль Геры Синдуллы. Трауна сыграл Ларс Миккельсен («Шерлок»). 

    А ещё в сериале сыграли Рэй Стивенсон («Рим», «Викинги», RRR) и Иванна Сахно («Тихоокеанский рубеж 2»). Первый воплотил очередного выжившего после Приказа 66 джедая, который пал на Тёмную сторону и работает на Трауна. Сахно сыграла его ученицу, которая должна убить Асоку — правда, стоит ли упоминать, что Асока дралась почти на равных с самим Вейдером!

    В общем, ждём фансервисный капустник, который по постановке будет ближе к анимации, чем к «живому» кино. 

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     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

    Минимальный экипаж 

    Star Wars: Skeleton Crew

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 5

    Официальных кадров сериала пока нет, зато есть такое размытое пятно с Джудом Лоу

    Когда и где? Когда-то в 2023-м.

    О чём? О приключениях группы подростков, которые оказались на попечении у одного взрослого. Им во что бы то ни стало надо найти свой дом. Да, это всё. Опять секретность, опять ничего не говорят про сюжет. 

    Что это будет? История взросления в духе фильмов Спилберга — по крайней мере, именно так питчили сериал боссам Lucasfilm. Шоураннером проекта позвали Джона Уоттса, который как раз неплохо совмещает сюжеты взросления и фантастические миры. Именно он поставил недавнюю трилогию про Человека-паука с Томом Холландом. 

    Роль наставника детишек воплотил Джуд Лоу. О его персонаже ничего толком не известно, но мы не удивимся, если это ещё один джедай, выживший после Приказа 66! Впрочем, такой ход будет смотреться странно ещё и потому, что события сериала развернутся после VI эпизода. 

    Правда, судя по последним новостям, сериал только-только заканчивают снимать. Учитывая долгий постпродакшен сериалов по «Звёздным войнам», в 2023-м мы его, может быть, и не увидим (ну или увидим, но в самом конце). 

    Видения, сезон 2

    Visions

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 6

    Кадр из первого сезона «Видений»

    Когда и где? Когда-то в 2023-м.

    О чём? Антология анимационных короткометражек о тиранической Империи и свободолюбивых повстанцах. О благородных джедаях и амбициозных ситхах. О людях и инородцах всех мастей. В общем, обо всём, за что мы любим «Звёздные войны».

    Что это будет? Ещё один сборник небольших историй. Если над первым сезоном работали семь японских аниме-студий, то теперь Lucasfilm обратилась к командам по всему миру. Названия студий пока не раскрывают, только страны — это Чили, Франция, Япония, Индия, Ирландия, Испания, Южная Африка, Южная Корея, Великобритания и США. Как минимум одну студию можно назвать почти сразу — наверняка речь про ирландскую Cartoon Saloon («Легенда о волках», «Песнь моря»). 

    Есть опасение, что команды снова сосредоточатся на примерно одних и тех же темах с одними и теми же элементами. Из-за этого первый сезон ощущался скованным, складывалось впечатление, будто Lucasfilm отправил в студии методички-темники. Впрочем, аннотация обещает, что новые истории расскажут посредством анимации разных стран и культур. Вот бы, например, увидеть серию по «Звёздным войнам» от Альберто Миелго (эпизоды Witness и Jibaro в сборнике «Любовь, смерть и роботы»)!

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    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 7

    Когда и где? Когда-то в 2023-м.

    О чём? Детский мультсериал о приключениях юнлингов в эпоху Расцвета Республики. Им предстоит познавать пути Силы, а также учиться состраданию, дисциплине, терпению, командной работе и, конечно, дружбе. 

    Что это будет? Небольшой воспитательный проект для самых маленьких. Поклонников саги он может разве что заинтересовать выбранной эпохой. Не так много произведений охватывают Расцвет Республики, время за пару сотен лет до событий «Скрытой угрозы».

    А где «Аколит»?

    Один из самых ожидаемых проектов по «Звёздным войнам» в 2023 году, скорее всего, не выйдет. Сериал только недавно начали снимать, съёмки продлятся ещё несколько месяцев, и по опыту «Мандалорца» можно сказать, что постпродакшен занимает почти год. В любом случае ждём его с надеждой. И продолжим следить за новостями!

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    Редактор
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