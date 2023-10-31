СМИ: съемки «Звездных войн: Новый Орден джедаев» отложили

По данным издания SFF Gazette, создатель «Острых козырьков» Стивен Найт должен прислать новый драфт сценария для «Звездных войн: Новый Орден джедаев» до Рождества.

В режиссерском кресле Шармин Обаид, известная по сериалу «Мисс Марвел» и получавшая «Оскар» за свои документальные фильмы.

Изначально производство должно было стартовать в Лондоне в апреле 2024 года, но из-за забастовок съемки отложили до августа-сентября.

Действие фильма развернется через 15 лет после событий девятого эпизода, а в центре сюжета вновь будет Рэй, которые решила основать новый Орден джедаев.

Премьера состоится 22 мая 2026 года.