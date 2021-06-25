    3
    Новости

    СМИ: сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» начнут снимать в феврале

    25 июня 2021
    25.06.2021
    603
    1 минута на чтение
    СМИ: сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» начнут снимать в феврале 1

    По данным DiscussingFilm, съёмки сериала The Acolyte по «Звёздным войнам» начнутся в феврале 2022 года. Команда задействует павильон The Volume («Объём») в лондонской студии Pinewood, в котором снимали оба сезона «Мандалорца» и «Книгу Бобы Фетта». В нём, напомним, используются большие LED-экраны, на которые выводится фоновое изображение в режиме реального времени, что помогает актёрам вжиться в роль. Сейчас павильон занят режиссёром Пейтоном Ридом, который готовит там третью часть «Человека-Муравья и Осы» (фильм запланировал на февраль 2023-го).

    Пока что создатели «Аколита» начали поиски актёров — они ищут исполнительницу главной роли не-европейской внешности. Сериал описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств. Его действие развернётся в последние дни эры Расцвета Республики (по которой сейчас выходят комиксы и книги), шоу покажет закоулки тёмной стороны Силы и её влияние на галактику. Всего запланировано восемь эпизодов.

    Шоураннером сериала выступает Лесли Хедленд, создательница сериала «Жизнь матрёшки» (Russian Doll) для Netflix. В недавнем интервью она поделилась некоторыми воспоминаниями о «Звёздных войнах»: например, оригинальную трилогию она смотрела на кассетах, а в средней школе зачитывалась романам Тимоти Зана.

    Больше из воплощений «Звёздных войн» Хэдленд нравятся ролевые игры (по всей видимости, речь не о компьютерных вроде Knights of the Old Republic, а о настольных ролевых).

    Это моя любимая версия «Звёздных войн», та, в которой ты создаёшь собственные «Звёздные войны». И когда люди спрашивают «какой твой любимый фильм» или «какое твоё любимое медиа», то я отвечаю «Я очень люблю RPG». Для меня «Звёздные войны» — это возможность погрузиться во вселенную и начать играть. Если вы не можете сделать чего-то подобного с фильмом, сериалом, комиксом или видеоигрой, то я не уверена, что вы сделали достаточно в качестве автора материала по «Звёздным войнам».

    Хэдленд заявила, что старается равняться на Лукаса, который привнёс в оригинальные фильмы самые разные жанры, а также размышления о политике.

    Мы сталкивались с фидбеком в соцсетях «Не добавляйте политику в „Звёздные войны“», на что я отвечала «Джордж Лукас уже это сделал, это политические фильмы». Война по своей природе — это политика. Вот в чём дело.

    Пока что даты выхода у сериала нет — его приблизительно хотят выпустить весной 2023 года. Но пандемия ещё может внести свои коррективы.

    Читайте также

    «Мандалорец», 2 сезон, 8 серия: По стопам Marvel

    «Мандалорец», 2 сезон, 8 серия: по стопам Marvel

     Илья Глазков |  18.12.2020

    Второй сезон «Мандалорца» завершён! Разбираем, что случилось с Малышом Йодой, кто из героев вернулся на этот раз и чего стоит ждать в следующем сезоне. Внимание: спойлеры!

    «Звёздные войны: Расцвет Республики». Чего ждать от новой эры в истории джедаев? 6

    «Звёздные войны: Расцвет Республики». Чего ждать от новой эры в истории джедаев?

     Илья Глазков |  08.01.2021

    Введение в новую эпоху «Звёздных войн»: джедаи круглого стола, пираты-анархисты, просвещённые политики — и никаких Скайуокеров!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть
    0
    63256
    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть

    Юношеская мистика в викторианских декорациях.

    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»
    0
    158616
    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»

    «Говорил я тебе, Зевс, не лезь в пари с Аполлоном! Он ясновидец, ему виднее!»

    Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя
    0
    161879
    Памяти Ивана Магазинникова. Гейм-дизайнера и писателя

    С цитатами Алексея Пехова и воспоминаниями коллег.

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут 4
    0
    116652
    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

    В третьей серии «Локи» бог обмана получает неожиданную напарницу, участвует в космическом вестерне и отвечает на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 7
    0
    185214
    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения?

    За что мы любим и ненавидим роман и как может продолжиться история Саши Самохиной, которая стала Словом.

    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»
    0
    397272
    Элеонора Раткевич «Пресс-конференция»

    «…Итак, господа журналисты, перед вами наше секретное оружие — гиперболоид».

    Летнее солнцестояние, Иван Купала: праздник и его легенды 22
    0
    491920
    Солнцестояние, цветок папоротника и Иван Купала: праздник и его легенды

    О традициях праздника, его легендах, и как найти волшебный цветок папоротника.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 7
    0
    264671
    Нора Робертс «Год первый»: лучик надежды на фоне гибели цивилизации

    Авантюрное фэнтези в постапокалиптическом сеттинге.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить