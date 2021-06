СМИ: сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» начнут снимать в феврале

По данным DiscussingFilm, съёмки сериала The Acolyte по «Звёздным войнам» начнутся в феврале 2022 года. Команда задействует павильон The Volume («Объём») в лондонской студии Pinewood, в котором снимали оба сезона «Мандалорца» и «Книгу Бобы Фетта». В нём, напомним, используются большие LED-экраны, на которые выводится фоновое изображение в режиме реального времени, что помогает актёрам вжиться в роль. Сейчас павильон занят режиссёром Пейтоном Ридом, который готовит там третью часть «Человека-Муравья и Осы» (фильм запланировал на февраль 2023-го).

Пока что создатели «Аколита» начали поиски актёров — они ищут исполнительницу главной роли не-европейской внешности. Сериал описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств. Его действие развернётся в последние дни эры Расцвета Республики (по которой сейчас выходят комиксы и книги), шоу покажет закоулки тёмной стороны Силы и её влияние на галактику. Всего запланировано восемь эпизодов.

Шоураннером сериала выступает Лесли Хедленд, создательница сериала «Жизнь матрёшки» (Russian Doll) для Netflix. В недавнем интервью она поделилась некоторыми воспоминаниями о «Звёздных войнах»: например, оригинальную трилогию она смотрела на кассетах, а в средней школе зачитывалась романам Тимоти Зана.

Больше из воплощений «Звёздных войн» Хэдленд нравятся ролевые игры (по всей видимости, речь не о компьютерных вроде Knights of the Old Republic, а о настольных ролевых).

Это моя любимая версия «Звёздных войн», та, в которой ты создаёшь собственные «Звёздные войны». И когда люди спрашивают «какой твой любимый фильм» или «какое твоё любимое медиа», то я отвечаю «Я очень люблю RPG». Для меня «Звёздные войны» — это возможность погрузиться во вселенную и начать играть. Если вы не можете сделать чего-то подобного с фильмом, сериалом, комиксом или видеоигрой, то я не уверена, что вы сделали достаточно в качестве автора материала по «Звёздным войнам».

Хэдленд заявила, что старается равняться на Лукаса, который привнёс в оригинальные фильмы самые разные жанры, а также размышления о политике.

Мы сталкивались с фидбеком в соцсетях «Не добавляйте политику в „Звёздные войны“», на что я отвечала «Джордж Лукас уже это сделал, это политические фильмы». Война по своей природе — это политика. Вот в чём дело.

Пока что даты выхода у сериала нет — его приблизительно хотят выпустить весной 2023 года. Но пандемия ещё может внести свои коррективы.