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    Новости

    Ремейк Resident Evil 4, Final Fantasy XVI и «Человек-паук» на ПК — что показали на State of Play

    3 июня 2022
    03.06.2022
    389
    1 минута на чтение
    Ремейк Resident Evil 4, The Callisto Protocol и «Человек-паук» на ПК — что показали на State of Play

    В ночь со 2 на 3 июня прошла 30-минутная трансляция State of Play, в рамках которой Sony показала игры от студий-партнеров.

    Мы собрали все самое важное в одной заметке.

    Запись трансляции

    Resident Evil 4 Remake

    Презентация началась с анонса ремейка Resident Evil 4. Игра выйдет 24 марта 2023 года.

    В разработке также находится контент для PS VR2.

    Resident Evil Village для PS VR2

    The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution

    Horizon Call of the Mountain

    Показали новые кадры Horizon Call of the Mountain для PS VR2. А вместе с этим анонсировали «Новую игру+» для Horizon Forbidden West — обновление для игры выйдет уже сегодня.

    Marvel’s Spider-Man на ПК

    Ремастер Marvel’s Spider-Man выйдет на ПК 12 августа 2022 года.

    После трансляции Sony уточнила в блоге, что продолжение про Майлза Моралеса тоже выйдет на ПК — осенью 2022 года.

    Stray

    Релиз игры состоится 19 июля. Она также будет доступна по максимальной подписке PS+.

    The Callisto Protocol

    Хоррор от создателя Dead Space выйдет 2 декабря 2022 года.

    Eternights

    Экшен-игра в аниме-стилистике про парня, который может превращать свою руку в разное оружие… и даже щупальце.

    Street Fighter 6

    Представили шестую часть Street Fighter. И в игре, судя по всему, будет режим исследования.

    Игра выйдет в 2023 на PS5 и PS4.

    Tunic

    27 сентября адвенчура в стиле классических Zelda доберется до PS4 и PS5.

    Final Fantasy XVI

    Игра выйдет летом 2023 года.

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