Ремейк Resident Evil 4, Final Fantasy XVI и «Человек-паук» на ПК — что показали на State of Play

В ночь со 2 на 3 июня прошла 30-минутная трансляция State of Play, в рамках которой Sony показала игры от студий-партнеров.
Мы собрали все самое важное в одной заметке.
Запись трансляции
Resident Evil 4 Remake
Презентация началась с анонса ремейка Resident Evil 4. Игра выйдет 24 марта 2023 года.
В разработке также находится контент для PS VR2.
Resident Evil Village для PS VR2
The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution
Horizon Call of the Mountain
Показали новые кадры Horizon Call of the Mountain для PS VR2. А вместе с этим анонсировали «Новую игру+» для Horizon Forbidden West — обновление для игры выйдет уже сегодня.
Marvel’s Spider-Man на ПК
Ремастер Marvel’s Spider-Man выйдет на ПК 12 августа 2022 года.
После трансляции Sony уточнила в блоге, что продолжение про Майлза Моралеса тоже выйдет на ПК — осенью 2022 года.
Stray
Релиз игры состоится 19 июля. Она также будет доступна по максимальной подписке PS+.
The Callisto Protocol
Хоррор от создателя Dead Space выйдет 2 декабря 2022 года.
Eternights
Экшен-игра в аниме-стилистике про парня, который может превращать свою руку в разное оружие… и даже щупальце.
Street Fighter 6
Представили шестую часть Street Fighter. И в игре, судя по всему, будет режим исследования.
Игра выйдет в 2023 на PS5 и PS4.
Tunic
27 сентября адвенчура в стиле классических Zelda доберется до PS4 и PS5.
Final Fantasy XVI
Игра выйдет летом 2023 года.
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