Ремейк Resident Evil 4, Final Fantasy XVI и «Человек-паук» на ПК — что показали на State of Play

В ночь со 2 на 3 июня прошла 30-минутная трансляция State of Play, в рамках которой Sony показала игры от студий-партнеров.

Мы собрали все самое важное в одной заметке.

Запись трансляции

Resident Evil 4 Remake

Презентация началась с анонса ремейка Resident Evil 4. Игра выйдет 24 марта 2023 года.

В разработке также находится контент для PS VR2.

Resident Evil Village для PS VR2

The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution

Horizon Call of the Mountain

Показали новые кадры Horizon Call of the Mountain для PS VR2. А вместе с этим анонсировали «Новую игру+» для Horizon Forbidden West — обновление для игры выйдет уже сегодня.

Marvel’s Spider-Man на ПК

Ремастер Marvel’s Spider-Man выйдет на ПК 12 августа 2022 года.

После трансляции Sony уточнила в блоге, что продолжение про Майлза Моралеса тоже выйдет на ПК — осенью 2022 года.

Stray

Релиз игры состоится 19 июля. Она также будет доступна по максимальной подписке PS+.

The Callisto Protocol

Хоррор от создателя Dead Space выйдет 2 декабря 2022 года.

Eternights

Экшен-игра в аниме-стилистике про парня, который может превращать свою руку в разное оружие… и даже щупальце.

Street Fighter 6

Представили шестую часть Street Fighter. И в игре, судя по всему, будет режим исследования.

Игра выйдет в 2023 на PS5 и PS4.

Tunic

27 сентября адвенчура в стиле классических Zelda доберется до PS4 и PS5.

Final Fantasy XVI

Игра выйдет летом 2023 года.