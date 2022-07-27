Стартовал предзаказ артбука-руководства от Джона Хоу — концепт-дизайнера «Властелина колец»

«Вдохновение — будто башня в облаках; знания — скала в ее основании»

Джон Хоу

На CrowdRepublic стартовал предзаказ артбука-руководства от легендарного концепт-художника Джона Хоу. Поклонники фантастики его помнят по работе над фильмами «Властелин колец», «Хоббит», «Беовульф», «Лабиринт фавна» и многим другим. Сейчас он работает над сериалом «Кольца власти» для Amazon.

В книге художник передаёт свой полувековой опыт: как визуализировать идеи, как организовать рабочее пространство, как создавать собственные миры, как работать с заказчиками и продавать своё творчество. Ну и, конечно, в артбук войдёт свыше 150 работ Хоу, включая скетчи и полноценные иллюстрации!

Что ещё внутри?

Пошаговые уроки скетчинга

Создание собственных миров

Рисование пейзажей и деталей

Примеры грамотного использования референсов

Сам Хоу считает, что его книга подойдёт тем, кто не может выбрать, в каком направлении искусства двигаться. А ещё она может подойти тем творцам, кто не знает, как прояснить мысли.

Кампания будет идти до конца августа. Рассылка запланирована на сентябрь. В рамках предзаказа по сниженной цене доступны другие книги по вселенной Толкина: скетчбук, книги по мифологии и даже атлас.